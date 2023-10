Deniz Öncü (KTM/1.): «Nach 10 Runden geschlottert»

Die zweite Hälfte des Moto3-Rennens auf Phillip Island wurde auch für Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo) zur Qual. Die Belohnung für sein Leiden war schliesslich aber der Sieg – dank seinem Mut in der Schlussrunde.

«Es hat wirklich stark geregnet und es war schwierig, konstante Rundenzeiten zu fahren», kommentierte Deniz Öncü (20) die Verhältnisse auf Phillip Island. Nachdem er in der Schlussrunde den aktuellen WM-Zweiten Ayumu Sasaki überholt hatte, sicherte er sich einerseits seinen dritten Saisonsieg und verhalf andererseits Jaume Masiá, der lediglich auf Rang 8 ankam, zum knappen Erhalt seiner WM-Führung.

«Das Rennen war toll, doch es hat für mich trotzdem zu lange gedauert», grinste der durchfrorene Türke, aktuell WM-Fünfter, nach seiner siegreichen Zieldurchfahrt. «Die letzten zehn Runden habe ich geschlottert vor der Kälte. Es war schwierig, die Konzentration zu behalten. Ich entschloss mich irgendwann, einfach das Beste aus der Situation zu machen.»

Dass ihm dies vortrefflich gelang, unterstrich KTM-Teammanager Aki Ajo. «Wir haben wirklich viel Respekt vor der Leistung von Deniz. Er hat die extremen Bedingungen perfekt gemanagt. Vor allem hat er gezeigt, wie reif er unterdessen geworden ist, vor allem auch mental.»

Der Wind war im Moto3-Rennen noch nicht so stark wie danach im Moto2-WM-Lauf, der mit roter Flagge abgebrochen werden musste. Im Moto3-Rennen hatte es zwischendurch sogar aufgehört zu regnen. Doch drei Runden vor Schluss öffnete der Himmel erneut seine Schleusen.

Mit seiner nicht meteorologisch bedingten Kaltblütigkeit entschied Ajo-Rückkehrer Öncü (die vergangenen zwei Jahre trat er im Tech3-Team an) das Rennen in Australien zu seinen Gunsten. «Ich habe in der Schlussphase erkannt, dass ich hier gewinnen kann. Ich habe es dann in Kurve 10 versucht und es hat funktioniert.»

Ergebnis Moto3-Rennen, Phillip Island (22.10.):

1. Deniz Öncü, KTM, 21 Rdn in 39:57,919 min (= 140,2 km/h)

2. Sasaki, Husqvarna, + 0,407 sec

3. Kelso, CFMOTO, + 4,392

4. Veijer, Husqvarna, + 23,062

5. Adrian Fernandez, Honda, + 31,661

6. Rossi, Honda, + 31,702

7. Furusato, Honda, + 32,236

8. Masiá, Honda, + 32,923

9. Bertelle, Honda, + 33,379

10. Fellon, KTM, + 35,375

11. Carraro, Honda, + 46,470

12. Nepa, KTM, + 53,566

13. Holgado, KTM, + 1:02,607 min

14. Whatley, Honda, + 1:02,880 min

15. Yamanaka, GASGAS, 1:16,638 min

16. Artigas, CFMOTO, + 1:30,027

17. Toba, Honda, + 1:52,035 min

18. Rueda, KTM, 1 Rde zur.

WM-Stand Moto3 nach 16 von 20 Rennen:

1. Masiá 217 Punkte. 2. Sasaki 213. 3. Holgado 195. 4. Alonso 180. 5. Öncü 180. 6. Ortolá 152. 7. Moreira 128. 8. Rueda 111. 9. Muñoz 102. 10. Nepa 100. 11. Toba 91. 12. Veijer 89. 13. Artigas 65. 14. Yamanaka 64. 15. Rossi 58. 16. Suzuki 50. 17. Kelso 36. 18. Furusato 36. 19. Bertelle 33. 20. Salvador 31. 21. Fenati 30. 22. Odgen 21. 23. Migno 17. 24. Fernandez 11. 25. Farioli 7. 26. Fellon 6. 27. Azman 5. 28. Carraro 5. 29 Aji 4. 27. Whatley 3.

Konstrukteurs-WM:

1. KTM 338 Punkte. 2. Honda 261 3. Husqvarna 231. 4. GASGAS 198. 5. CFMOTO 87.

Team-WM:

1. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 302. 2. Red Bull KTM Ajo 291 Punkte. 3. Leopard Racing 278. 4. Angeluss MTA Team 252. 5. Gaviota GASGAS Aspar Team 244. 6. Red Bull KTM Tech3, 202. 7. SIC58 Squadra Corse 149. 8. MTHelmets-MSi 133. 9. BOE Motorsports 102. 10. CFMOTO Racing PrüstelGP 101. 11. Rivacold Snipers Team 68. 12. CIP Green Power 54. 13. Honda Team Asia 40. 14. Vision Track Racing Team 24.