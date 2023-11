David Alonso: Mit viertem Sieg zum Rookie des Jahres

Erst in der letzten Rennrunde setzte sich David Alonso im Moto3-Rennen von Thailand gegen die Konkurrenz durch und eroberte damit sowohl den vierten Saisonsieg als auch den Titel «Rookie of the Year».

GASGAS-Aspar-Pilot David Alonso hatte am Ende die Nase vorn: Der erst 17-jährige Kolumbianer, der auch die spanische Staatsbürgerschaft besitzt, kreuzte die Ziellinie in Thailand mit 0,266 sec Vorsprung vor Taiyo Furusato und 0,359 sec vor Collin Veijer, der das Moto3-Podest beim 17. Kräftemessen der WM-Einsteigerklasse in diesem Jahr komplettierte.

Alonso, der das Rennen von Startplatz 12 in Angriff nahm, gelang ein grossartiger Start. Bereits in der zweiten Runde war er auf Top-3-Kurs unterwegs und im Verlauf des Rennens konnte er in der Spitzengruppe mithalten, bevor er den vierten Sieg in seiner Moto3-Debütsaison einfuhr.

Damit hat Alonso aktuell nicht nur mehr Triumphe als alle seine Gegner in diesem Jahr eingefahren. Der aktuelle WM-Dritte krönte sich auch zum «Rookie of the Year» in seiner Klasse. «Das ist unglaublich», freute er sich nach der Zielankunft. «Dass ich der Rookie des Jahres geworden bin, ist für mein Team und mich selbst sehr emotional.»

Mit Blick auf den GP hielt der Teenager fest: «Es war ein langsames Rennen, das ich so gut wie möglich gemanagt habe. Ich wusste, dass der Windschatten wichtig sein würde, da viele Fahrer in der letzten Runde noch um den Sieg kämpften. Ich nahm den letzten Umlauf auf einer guten Position in Angriff und konnte einen wichtigen Sieg erringen. Nun werden wir weiter Gas geben und bis zum Saisonende unsere Bestleistung abliefern.»

Ergebnis Moto3-Rennen, Buriram (29.10.):

1. Alonso, GASGAS, 19 Rdn in 32:45,307 min (= 158,4 km/h)

2. Furusato, Honda, + 0,266 sec

3. Veijer, Husqvarna, + 0,359

4. Masia, Honda, + 0,382

5. Deniz Öncü, KTM, + 0,557

6. Holgado, KTM, + 1,133

7. Bertelle, Honda, + 1,288

8. Riccardo Rossi, Honda, + 1,307

9. Yamanaka, GASGAS, + 1,413

10. Toba, Honda, + 1,445

11. Ortolá, KTM, + 1,468

12. Kelso, CFMOTO, + 2,337

13. Moreira, KTM, + 2,409

14. Artigas, CFMOTO, + 6,497

15. Adrian Fernández, Honda, + 6,663

Moto3-WM-Stand nach 17 von 20 Rennen:

1. Masia, 230 Punkte. 2. Sasaki 213. 3. Alonso 205. 4. Holgado 205. 5. Öncü 191. 6. Ortolá 157. 7. Moreira 131. 8. Rueda 111. 9. Veijer 105. 10. Muñoz 102. 11. Nepa 100. 12. Toba 97. 13. Yamanaka 71. 14. Artigas 67. 15. R. Rossi 66. 16. Furusato 56. 17. Suzuki 50. 18. Bertelle 42. 19. Kelso 40. 20. Salvador 31. 21. Fenati 30. 22. Odgen 21. 23. Migno 17. 24. A. Fernandez 12. 25. Farioli 7. 26. Fellon 6. 27. Azman 5. 28. Carraro 5. 29. Aji 4. 27. Whatley 3.

Konstrukteurs-WM:

1. KTM, 349 Punkte. 2. Honda 281 3. Husqvarna 247. 4. GASGAS 223. 5. CFMOTO 91.

Team-WM:

1. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP, 318 Punkte. 2. Red Bull KTM Ajo 302 Punkte. 3. Leopard Racing 292. 4. Gaviota GASGAS Aspar Team 276. 5. Angeluss MTA Team 257. 6. Red Bull KTM Tech3, 212. 7. SIC58 Squadra Corse 163. 8. MTHelmets-MSi 136. 9. CFMOTO Racing PrüstelGP 107. 10. BOE Motorsports 102. 11. Rivacold Snipers Team 77. 12. Honda Team Asia 60. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 24.