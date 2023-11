Vision Track Honda: Kooperation mit Leopard-Honda?

Das Vision Track Team von Michael Laverty soll britische Talente in der Moto3-WM aufbauen. Damit die Fahrer Ogden und Whatley besser abschneiden, wird über eine technische Zusammenarbeit mit Leopard Honda diskutiert.

Beim Malaysia-GP ist durchgesickert, dass sich eine Zusammenarbeit zwischen dem Leopard-Honda-Team und dem Vision-Track-Racing Team von Ex-Rennfahrer Michael Laverty anbahnt, der vor zwei Jahren die beiden Moto3-Slots des Petronas-Sprint-Teams samt Personal übernommen hat, als sich Petronas aus dem Sponsorship-Deal mit Razlan Razali zurückzog.

Laverty und Teammanager Taylor Mackenzie setzen seit zwei Jahren lang die beiden britischen Talente Scott Ogden und John Whatley ein – mit überschaubaren Erfolgen. Deshalb schaute sich TNT-TV-Experte Laverty um – und verhandelt jetzt wegen eines Joint Ventures mit den Leopard-Managern Miodrag Kotur und Massimo Vergini.

«Ich führe Gespräche mit ihnen. Dabei geht es darum, dass wir künftig als Satellitenteam für sie auftreten und eine Zusammenarbeit vereinbaren, damit wir konkurrenzfähiger werden», erklärte Laverty gegenüber SPEEDWEEK.com.

Das Vision-Track-Team hat sein Hauptquartier wie Leopard in Spanien. «Leopard hat immer die besten Honda-Bikes in der Moto3. Und da wir nächstes Jahr unsere Performance verbessern wollen, unterhalten wir uns über ‘technical support’ und eine mögliche Partnerschaft. Am kommenden Wochenende in Katar werden wir besser Bescheid wissen, was machbar ist.»

Ein Idee: Das Vision-Track Team könnte Leopard im Gegenzug für die technische Unterstützung Werbeflächen auf den Motorräder von Ogden und Whatley zur Verfügung stellen.

Leopard Honda hat unter Technical Director Christian Lundberg die Moto3-WM 2015 mit Danny Kent, 2017 mit Joan Mir und 2019 mit Lorenzo Dalla Porta gewonnen. In diesem Jahr geht Jaume Masià mit einem Vorsprung von 13 Punkten in die letzten zwei Rennen.

Ergebnis Moto3-Rennen, Sepang (12.11.2023):

1. Veijer, Husqvarna, 15 Rdn in 33:30,072 min

2. Sasaki, Husqvarna, + 0,066 sec

3. Masià, Honda, + 0,328

4. Ortola, KTM, + 6,830

5. Adrián Fernández, Honda, + 7,191

6. Artigas, CFMOTO, +7,354

7. Kelso, CFMOTO, + 7,400

8. Farioli, KTM, + 11,175

9. Yamanaka, GASGAS, + 11,287

10. Bertelle, Honda, + 11,441

11. Deniz Öncü, KTM, + 14,095

12. Perez, KTM, + 14,490

13. Ogden, Honda, + 15,600

14. Whatley, Honda, + 17,148

15. Nepa, KTM, + 17,195

16. Fellon, KTM, + 17,251

17. Muñoz*, KTM, + 33,878



*= 27-sec-Strafe wegen unverantwortlicher Fahrweise.

Moto3-WM-Stand nach 18 von 20 Rennen:

1. Masià 246. 2. Sasaki 233. 3. Alonso 205. 4. Holgado 205. 5. Öncü 196. 6. Ortolá 170. 7. Moreira 131. 8. Veijer 130. 9. Muñoz 113. 10. Rueda 111. 11. Nepa 101. 12. Toba 97. 13. Yamanaka 78. 14. Artigas 77. 15. R. Rossi 66. 16. Furusato 56. 17. Suzuki 50. 18. Kelso 49. 19. Bertelle 48. 20. Salvador 31. 21. Fenati 30. 22. Ogden 24. 23. A. Fernández 23. 24. Migno 17. 25. Farioli 15. 26. Fellon 6. 27. Azman 5. 28. Carraro 5. 29. Aji 4. 30. Whatley 4. 31. Perez 4.

Konstrukteurs-WM:

1. KTM 362 Punkte (Weltmeister). 2. Honda 297 3. Husqvarna 272. 4. GASGAS 230. 5. CFMOTO 101.

Team-WM:

1. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 363. 2. Leopard Racing 319. 3. Red Bull KTM Ajo 307 Punkte. 4. Gaviota GASGAS Aspar Team 283. 5. Angeluss MTA Team 271. 6. Red Bull KTM Tech3, 220. 7. SIC58 Squadra Corse 163. 8. MTHelmets-MSi 136. 9. CFMOTO Racing PrüstelGP 126. 10. BOE Motorsports 106. 11. Rivacold Snipers Team 83. 12. Honda Team Asia 60. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.