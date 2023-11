Ryusei Yamanaka findet Platz im Moto3-Feld 2024

Zurück in die Zukunft: Ryusei Yamanaka wird 2024 wie schon 2022 in der MSi-Box sitzen

Das MTHelmets-MSi Team präsentierte ein altbekanntes Gesicht als Teamkollegen für Ivan Ortolá in der Moto3-WM 2024: Ryusei Yamanaka wird ins Team zurückkehren.

Im GASGAS Aspar Team erfüllt Ryusei Yamanaka die Erwartungen in dieser Saison nicht, er steht als WM-14. klar im Schatten seines Teamkollegen David Alonso, der in seinem Rookie-Jahr mit bereits vier Siegen auf WM-Rang 3 liegt.

Alonso bekommt daher mit dem 18-jährigen Joel Esteban in der nächsten Saison einen neuen Teamkollegen, Yamanakas Zukunft war lange ungewiss. Nun aber steht fest: Der 22-jährige Japaner kehrt 2024 ins MTHelmets-MSi Team zurück, mit dem er 2022 WM-Zwölfter war (mit Platz 5 in Mugello als Bestleistung).

«Es sind besondere Nachrichten für uns, dass Ryu ins Team zurückkehrt, weil er einer der Fahrer bei unserem WM-Debüt war», verkündete Óscar Manzano, Sporting Manager des spanischen Moto3-Rennstalls, am Mittwoch vor dem Saisonfinale in Valencia offiziell. «Wir hoffen, dass wir ihn wieder zu den Platzierungen verhelfen, die er verdient, denn in unserem ersten Jahr hat er einen großartigen Job gemacht.»

Yamanaka freut sich ebenfalls auf seine Rückkehr. «Jeder, der bei MT Helmets-MSi arbeitet, ist für mich wie Familie», kam er ins Schwärmen. «Ich mag die Leute im Team und bin sehr motiviert für die nächste Saison, weil ich glaube, dass wir an der Spitze kämpfen können.»

Das Moto3-Startfeld 2024

Rivacold Snipers Honda:

David Almansa, Matteo Bertelle

Angeluss MTA Team:

Stefano Nepa, Niccola Carraro

CFMOTO Racing PrüstelGP

Xavier Artigas, Riccardo Rossi

Vision Track Racing Team Honda

Scott Odgen, Joshua Whatley

Red Bull KTM Tech3

Daniel Holgado, Jacob Roulstone

Red Bull KTM Ajo

Xabier Zurutuza, José Antonio Rueda

Leopard Honda Racing

Ángel Piqueras, Adrián Fernández

Aspar GASGAS Team

David Alonso, Joel Esteban

SIC58 Squadra Corse Honda

Filippo Farioli, Luca Lunetta

Liqui Moly Husqvarna Factory

Collin Veijer, Tatsuki Suzuki

BOE Motorsports KTM

David Munõz, Joel Kelso

Honda Team Asia

Taiyo Furusato, Tatchakorn Buasri

CIP Green Power KTM

Lorenzo Fellon, Noah Dettwiler

MT Helmets-MSi KTM

Ivan Ortolá, Ryusei Yamanaka