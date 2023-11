Valencia: Rote Flaggen nach Stürzen von Öncü & Alonso

Das FP2 der Moto3-Klasse auf dem Circuit Ricardo Tormo von Valencia war turbulent und musste gleich zweimal unterbrochen werden. Die gestürzten Fahrer wurden inzwischen wieder aus dem Medical Centre entlassen.

Die Tagesbestzeit von Red Bull-KTM-Tech3-Ass Daniel Holgado in 1:38,706 min trat am Freitagnachmittag etwas in den Hintergrund, weil mit Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo) und David Alonso (GASGAS Aspar) gleich zwei der Hauptdarsteller dieser Moto3-Saison schwere Stürze verzeichneten.

Öncü flog in Kurve 4 hart per Highsider ab und wurde auf der Trage in Richtung Medical Centre abtransportiert. Zumindest gab es umgehend eine erste Entwarnung: Der Fahrer war bei Bewusstsein. Dazu ging beim 20-jährigen Türken selbst der Daumen nach oben.

Nachdem die Strecke gereinigt worden war, wurde die Session fortgesetzt – und Alonso verzeichnete gleich zwei Stürze. Nach seinem zweiten Crash in Kurve 11 mussten erneut die roten Flaggen geschwenkt werden.

Glücklicherweise dürften beide Fahrer ohne schwerere Verletzungen davongekommen sein, auf weitere Checks im Krankenhaus verzichteten die Rennärzte. Nach den Kontrollen im Medical Centre an der Strecke wurde aber festgelegt, dass Öncü und Alonso am Samstagmorgen vor dem dritten Training noch einmal untersucht werden müssen. Erst dann wird feststehen, ob sie auch für den weiteren Verlauf des Wochenendes für «fit» erklärt werden.

Dasselbe gilt für den im ersten MotoGP-Training gestürzten Joan Mir: Beim Repsol-Honda-Werksfahrer wurden im Krankenhaus von Valencia keine Frakturen festgestellt, er klagt aber über Nackenschmerzen. Die Practice-Session am Freitagnachmittag wird ohne den Weltmeister von 2020 stattfinden. Vor dem FP2 am Samstag muss er zum Fitness-Check.

Moto3, kombinierte Zeitenliste nach FP2, Valencia (24.11.):

1. Holgado, KTM, 1:38,706 min

2. Öncü, KTM, + 0,266 sec

3. Kelso, CFMOTO, + 0,374

4. Adrián Fernández, Honda, + 0,421

5. Ortolá, KTM, + 0,422

6. Masia, Honda, + 0,451

7. Yamanaka, GASGAS, + 0,481

8. Veijer, Husqvarna, + 0,497

9. Moreira, KTM, + 0,596

10. Perez, KTM, + 0,606

11. Alonso, GASGAS, + 0,614

12. Furusato, Honda, + 0,712

13. Sasaki, Husqvarna, + 0,728

14. Farioli, KTM, + 0,830

15. Fenati, Honda, + 0,908

Moto2, kombinierte Zeitenliste nach FP2, Valencia (24.11.):

1. Acosta, Kalex, 1:33,768 min

2. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,132 sec

3. Canet, Kalex, + 0,183

4. Dixon, Kalex, + 0,236

5. Lowes, Kalex, + 0,248

6. Vietti, Kalex, + 0,324

7. Ramirez, Kalex, + 0,354

8. Roberts, Kalex, + 0,475

9. Foggia, Kalex, + 0,549

10. Lopez, Boscoscuro, + 0,586



Ferner:

20. Tulovic, Kalex, + 1,099