Valencia: Sieg für Sasaki, Team-Titel für Husqvarna

Im letzten Moto3-Rennen der Saison 2023 gab es für Husqvarna-Intact-Pilot Ayumu Sasaki noch einen versöhnlichen Abschluss, er gewann vor David Alonso und Ivan Ortolá.

Liqui Moly Husqvarna Intact GP besetzte beim Finale in Valencia mit Collin Veijer und Ayumu Sasaki die ersten zwei Startplätze. Allerdings stürzte Pole-Setter Veijer schon auf der Besichtigungsrunde in der zweiten Kurve. Während der 18-jährige Niederländer Helm und Lederkombi tauschte, wurde seine Husqvarna in der Startaufstellung eilig repariert – das gelang rechtzeitig, somit konnte er das Rennen von Startplatz 1 aufnehmen.

Über weite Strecken des 20-Runden-Rennens führte Veijer dann auch, während Sasaki dahinter auf seine Chance lauerte – und bei seinem letzten Moto3-Auftritt endlich auch in seinen ersten Saisonsieg ummünzte. Veijer unterlief ein später Fehler, der ihn hinter David Alonso (Valresa GASGAS Aspar Team) und Ivan Ortolá (Angeluss MTA Team) zurückfallen ließ. Den Kampf um Platz 3 verlor er gegen den KTM-Piloten.

Am Team-Titel für das Husqvarna-Werksteam um Peter Öttl änderte das aber nichts mehr, auch weil Weltmeister Jauma Masià und sein Leopard-Teamkollege Adrian Fernández beim Finale nicht an der Spitze mitmischten.

So lief das Rennen:

Start: Sasaki geht vor Veijer in Führung. Dahinter reihen sich Öncü, Kelso und Ortolá ein.



1. Runde: Moreira und Perez stürzen schon in Kurve 2. Holgado muss weit gehen, bleibt aber sitzen. Ausgelöst wurde der Unfall von Artigas, der dafür eine doppelte Long-Lap-Strafe aufgebrummt bekommt.



2. Runde: Veijer übernimmt die Führung, Sasaki verliert am Ende der zweiten Runde auch Rang 2 an Öncü.



3. Runde: Auf Start-Ziel setzt sich Sasaki wieder auf Platz 2, in der letzten Kurve findet Öncü aber erneut einen Weg vorbei. Sturz von Lorenzo Fellon in Kurve 5.



4. Runde: Das Spiel wiederholt sich auf der Geraden: Sasaki schiebt sich wieder auf Platz 2, damit ist die Husqvarna-Doppelführung wiederhergestellt. Hinter Öncü (3.) folgen Kelso, Ortolá, Alonso, Rueda, Muñoz und Masia (9.). Hinter dem Weltmeister klafft bereits eine Lücke von knapp zwei Sekunden auf seinen Leopard-Teamkollegen Adrian Fernández.



5. Runde: Kelso fällt hinter Alonso und Ortolá auf Platz 5 zurück.



6. Runde: Veijer führt weiter vor Sasaki, Öncü, Alonso, Ortolá, Kelso und Rueda. Muñoz und Masia hängen rund eine Sekunde auf die siebenköpfige Spitzengruppe zurück.



7. Runde: Masia findet in Kurve 14 endlich einen Weg vorbei an Muñoz, allerdings trennen ihn mittlerweile 2,5 sec von den Top-6.



9. Runde: Sasaki fällt hinter Öncü und Alonso auf Rang 4 zurück. Masia (8.) verliert weiter auf die Spitzengruppe.



10. Runde: Auf Start-Ziel gewinnt Sasaki wieder einen Platz gegen Alonso, Öncü behauptet sich dieses Mal aber hinter Veijer auf Rang 2.



11. Runde: Sasaki setzt sich in Kurve 1 wieder auf Rang 2. Rueda (6.) und Kelso (7.) kämpfen um den Anschluss. Holgado übernimmt mit starker Pace Platz 8 von Masia, mehr wird für den dreifachen Saisonsieger nach dem Zwischenfall in Runde 1 aber nicht mehr möglich sein. Vor ihm klafft eine Lücke von mehr als fünf Sekunden.



12. Runde: Masia fällt sogar aus den Top-10.



13. Runde: Alonso schiebt sich in der letzten Kurve inklusive Berührung an Öncü zurück, der in der Folge einen weiteren Platz an Ortolá verliert.



14. Runde: Alonso übernimmt wieder in Kurve 14 auch Platz 2 von Sasaki.



15. Runde: Veijer führt weiter vor Alonso, Sasaki und Ortolá, Öncü kommt nicht mehr ganz mit.



16. Runde: Sasaki sorgt erneut für eine Husqvarna-Doppelführung – bis Veijer in Kurve 10 weit geht und auf Platz 4 zurückfällt. Damit ist Sasaki der neue Spitzenreiter. Ortolá übernimmt Platz 2 von Alonso.



18. Runde: Öncü kämpft sich wieder an das führende Quartett heran.



19. Runde: Die Top-5 liegen in gerade einmal einer halben Sekunde, Sasaki führt vor der letzten Runde vor Alonso, Veijer, Ortolá und Öncü.



Letzte Runde: Ortolá übernimmt Platz 3 von Veijer. Sasaki verteidigt sich dieses Mal erfolgreich gegen Alonso und holt in seinem letzten Moto3-Rennen noch den ersten Saisonsieg!

Ergebnis Moto3-Rennen, Valencia (26.11.):

1. Sasaki, Husqvarna, 20 Rdn in 33:03,409 min

2. Alonso, GASGAS, + 0,082 sec

3. Ortolá, KTM, + 0,128

4. Veijer, Husqvarna, + 0,266

5. Öncü, KTM, + 0,384

6. Rueda, KTM, + 3,589

7. Kelso, CFMOTO, + 4,623

8. Holgado, KTM, + 6,105

9. Muñoz, KTM, + 6,305

10. Yamanaka, GASGAS, + 6,907

11. Furusato, Honda, + 9,166

12. Farioli, KTM, + 9,663

13. Masia, Honda, + 10,446

14. Adrian Fernández, Honda, + 10,556

15. Nepa, KTM, + 11,462

Moto3-WM-Endstand nach 20 Rennen:

1. Masià, 274 Punkte. 2. Sasaki 268. 3. Alonso 245. 4. Öncü 223. 5. Holgado 220. 6. Ortolá 187. 7. Veijer 149. 8. Moreira 131. 9. Rueda 121. 10. Muñoz 113. 11. Toba 105. 12. Nepa 102. 13. Yamanaka 84. 14. Riccardo Rossi 79. 15. Artigas 77. 16. Furusato 63. 17. Kelso 61. 18 Bertelle 57. 19. Suzuki 50. 20. Fenati 35. 21. Salvador 31. 22. Adrián Fernández 25. 23. Ogden 24. 24. Farioli 19. 25. Migno 17. 26. Perez 15. 27. Fellon 6. 28. Azman 5. 29. Carraro 5. 30. Whatley 5. 31. Aji 4.

Konstrukteurs-WM:

1. KTM, 394 Punkte. 2. Honda 327. 3. Husqvarna 307. 4. GASGAS 270. 5. CFMOTO 113.

Team-WM:

1. Liqui Moly Husqvarna Intact GP, 417 Punkte. 2. Leopard Racing 349. 3. Red Bull KTM Ajo 344. 4. Valresa GASGAS Aspar Team 329. 5. Angeluss MTA Team 289. 6. Red Bull KTM Tech3, 239. 7. SIC58 Squadra Corse 184. 8. CFMOTO Racing PrüstelGP 138. 9. MTHelmets-MSi 136. 10. BOE Motorsports 128. 11. Rivacold Snipers Team 97. 12. Honda Team Asia 67. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.