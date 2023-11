Montag-Test Valencia: Dettwilers WM-Abenteuer beginnt

Noah Dettwiler am Montag in Valencia

In Valencia begann am Montag für die Moto3- und Moto2-Piloten mit dem ersten offiziellen Pirelli-Test die Vorbereitung auf 2024. Es war gleichzeitig der erste Einsatz von Noah Dettiler (CIP-KTM) als WM-Stammfahrer.

Direkt nach dem Saisonfinale in Valencia fand der erste offizielle Wintertest mit den neuen Pirelli-Reifen für 2024 statt. Der italienische Hersteller löst bekanntlich Dunlop als Alleinausrüster in den Klassen Moto3 und Moto2 ab. Pirelli greift dafür auf das bestehende Sortiment von Diablo-Slicks zurück. Bei den Reifengrößen wurden für die Moto3-Bikes vorne 100/70.17" und hinten 120/70.17" bestimmt; für die Moto2-Klasse vorne 125/70-17" und hinten 200/65-17".

Die Zeiten waren bei strahlendem Sonnenschein auf Anhieb schnell: In der Moto2-Klasse führte am Montag wieder ein Boscoscuro-Pilot das Klassement an, dieses Mal allerdings Alonso Lopez mit einer 1:33,061 min. Im Vergleich dazu reichte Aron Canet am Samstag eine 1:33,314 mit für die Pole-Position beim Pons-Abschiedsrennen. Canet gab beim Pirelli-Test sein Debüt in Fantic-Farben und reihte sich dabei auf Platz 2 ein.

In der Moto3-Klasse war Dani Holgado (Red Bull KTM Ajo) in 1:37,300 min Test-Schnellster und dabei sogar deutlich schneller als die Pole-Zeit von Collin Veijer. Der Husqvarna-Werksfahrer war am Samstag noch auf Dunlop-Reifen eine 1:38,311 min gefahren.

Noah Dettwiler, der seine erste Erfahrung auf den Pirelli-Reifen sammelte und sich auf Platz 21 der kombinierten Zeitenliste einreihte, sprach von einem «Wechsel ins Positive». Für den 18-Jährigen begann am Montag in Valencia das WM-Abenteuer 2024, nachdem er in Indonesien in dieser Saison schon einmal als Ersatzmann für sein neues Team CIP Green Power zum Einsatz gekommen war.

«Wir brauchen noch ein bisschen mehr Runden, um die Reifen und das Motorrad besser zu verstehen und das Set-up anzupassen. Wir sind aber auf einem guten Weg», schilderte der Schweizer im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Das Team konnte ich in Indonesien kennenlernen, auch in Australien habe ich viel Zeit mit ihnen verbracht. Das war sicherlich positiv, damit wir jetzt nicht diese Anlaufschwierigkeiten haben und alles direkt losgehen kann. Jetzt realisiere ich es langsam, jetzt geht es richtig los», ergänzte er schmunzelnd.

Zu seiner Vorbereitung auf seine erste volle Saison in der Moto3-WM verriet Dettwiler: «Ich werde den ganzen Winter in Valencia bleiben. Mit ein paar anderen Rennfahrern aus der WM haben wir eine Gruppe zusammengestellt, damit wir zusammen trainieren gehen können. Es sind auch Fahrer aus der WM, aus der Moto2 und Moto3, damit wir mit schnelleren Fahrern trainieren können. Das ist das Ziel.»

Für 2024 möchte Noah, der beim diesjährigen Österreich-GP als Wildcard-Fahrer auf dem respektablem 20. Rang gelandet war, erst einmal sehen, wo er in Katar beim Saisonauftakt am 10. März steht. «Und von dort dann aufbauen und Schritt für Schritt nach vorne kommen», ergänzte der einzige deutschsprachige GP-Stammfahrer der kommenden Saison. «Druck gibt es immer – vom Team, von den Sponsoren und von sich selber am meisten, aber es ist für mich kein zusätzlicher Druck, dass ich der einzige deutschsprachige WM-Fahrer bin.»

Moto3-Test, kombinierte Zeitenliste, Valencia (27.11.):

1. Holgado, KTM, 1:37,300 min

2. Rueda, KTM, + 0,383

3. Alonso, GASGAS, + 0,675

4. Adrián Fernández, Honda, + 0,833

5. Almansa, Honda, + 0,849

6. Bertelle, Honda, + 0,878

7. Veijer, Husqvarna, + 0,961

8. Ortolá, KTM, + 0,966

9. Piqueras, Honda, + 0,991

10. Farioli, Honda, + 1,017

11. Lunetta, Honda, + 1,101

12. Roulstone, KTM, + 1,211

13. Muñoz, KTM, + 1,219

14. Kelso, KTM, + 1,433

15. O’Shea, Honda, + 1,514

16. Yamanaka, KTM, + 1,659

17. Zurutuza, KTM, + 1,696

18. Furusato, Honda, + 1,777

19. Carraro, KTM, + 1,967

20. Esteban, GASGAS, + 2,102

21. Dettwiler, KTM, + 2,204

22. Buasri, Honda, + 2,291

23. Suzuki, Husqvarna, + 2,405

– Fellon, KTM, keine Zeit

Moto2-Test, kombinierte Zeitenliste, Valencia (27.11.):

1. Lopez, Boscoscuro, 1:33,061 min

2. Canet, Kalex, + 0,013 sec

3. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,090

4. Gonzalez, Kalex, + 0,209

5. Arenas, Kalex, + 0,241

6. Dixon, Kalex, + 0,311

7. Arbolino, Kalex, + 0,322

8. Escrig, Forward, + 0,378

9. Baltus, Kalex, + 0,390

10. Chantra, Kalex, + 0,392

11. Foggia, Kalex, + 0,501

12. Masia, Kalex, + 0,526

13. Agius, Kalex, + 0,531

14. Guevara, Kalex, + 0,581

15. Bendsneyder, Kalex, + 0,630

16. Alcoba, Kalex, + 0,648

17. Salac, Kalex, + 0,662

18. V/d Goorbergh, Kalex, + 0,673

19. Darryn Binder, Kalex, + 0,764

20. Garcia, Boscoscuro, + 0,810

21. Ogura, Boscoscuro, + 1,055

22. Vietti, Kalex, + 1,189

23. Cardelús, Kalex, + 1,282

24. Moreira, Kalex, + 1,292

25. Aji, Kalex, + 2,173

26. Sasaki, Kalex, + 2,581

27. Öncü, Kalex, + 2,678

28. Artigas, Forward, + 3,230