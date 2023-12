Valencia: Eine eigene Kurve für Moto3-Champion Masià

Auf der SAG-Kalex gab Masià am 27. November sein Moto2-Debüt

Jaume Masià feierte in Valencia nach

Zu den zahlreichen Ehrungen, die Moto3-Weltmeister Jaume Masià dieser Tage entgegennimmt, zählte auch eine besondere Anerkennung des Circuit Ricardo Tormo: Kurve 11 wurde nach ihm benannt.

Die Fahrweise von Jaume Masià und seinem Leopard-Teamkollegen Adrián Fernández im titelentscheidenden Rennen von Doha sorgte für Diskussionen, für Vizeweltmeister Ayumu Sasaki gab es in Valencia mit seinem ersten Saisonsieg immerhin noch einen versöhnlichen Abschluss. Masià dagegen verpasste in seinem letzten Moto3-Rennen als 13. sogar die Top-10, davon ungeachtet feierte der 23-jährige Spanier seinen WM-Triumph vor Heimpublikum aber noch einmal ausgelassen.

Dazu wurde Masià, der aus Algemesí in der Provinz Valencia stammt, vom Circuit Ricardo Tormo für seinen Titelgewinn mit einer eigenen Kurve geehrt: Die Wahl fiel auf die Kurve 11 der 4,005 km langen Rennstrecke. Damit ist der neue Moto3-Weltmeister in bester Gesellschaft: Die erste Kurve wurde beispielsweise schon nach Jorge «Aspar» Martinez benannt, Kurve 4 ist Nico Terol gewidmet und die sechste Kurve erinnert an Ángel Nieto.

Valencia war auch der Schauplatz des Moto2-Debüts von Masià. Beim Pirelli-Test am Montag nach dem Saisonfinale schlug sich der Neuzugang im Pertamina Mandalika SAG Team mit einer halben Sekunde Rückstand auf die Tagesbestzeit von Boscoscuro-Pilot Alonso Lopez ordentlich und war damit der schnellste Klassen-Neuling.

«Vom ersten Moment an fühlte ich mit dem Motorrad und vor allem dem Team sehr gut. Wir haben noch Arbeit vor uns, aber es ist auf jeden Fall ein sehr familiäres Team. Ich habe mich den Tag über immer besser an das Motorrad gewöhnt und war ziemlich schnell. Darüber bin ich glücklich», berichtete Masià.

Ergebnisse Moto3-Rennen Valencia (26.11.):

1. Sasaki, Husqvarna, 20 Runden in 33:03,409 min

2. Alonso, GASGAS, + 0,082 sec

3. Ortolá, KTM, + 0,128

4. Veijer, Husqvarna, + 0,266

5. Öncü, KTM, + 0,384

6. Rueda, KTM, + 3,589

7. Kelso, CFMOTO, + 4,623

8. Holgado, KTM, + 6,105

9. Muñoz, KTM, + 6,305

10. Yamanaka, GASGAS, + 6,907

11. Furusato, Honda, + 9,166

12. Farioli, KTM, + 9,663

13. Masia, Honda, + 10,446

14. Adrian Fernández, Honda, + 10,556

15. Nepa, KTM, + 11,462

Moto3-WM-Endstand nach 20 Rennen:

1. Masià, 274 Punkte. 2. Sasaki 268. 3. Alonso 245. 4. Öncü 223. 5. Holgado 220. 6. Ortolá 187. 7. Veijer 149. 8. Moreira 131. 9. Rueda 121. 10. Muñoz 113. 11. Toba 105. 12. Nepa 102. 13. Yamanaka 84. 14. Riccardo Rossi 79. 15. Artigas 77. 16. Furusato 63. 17. Kelso 61. 18 Bertelle 57. 19. Suzuki 50. 20. Fenati 35. 21. Salvador 31. 22. Adrián Fernández 25. 23. Ogden 24. 24. Farioli 19. 25. Migno 17. 26. Perez 15. 27. Fellon 6. 28. Azman 5. 29. Carraro 5. 30. Whatley 5. 31. Aji 4.



Konstrukteurs-WM:

1. KTM, 394 Punkte. 2. Honda 327. 3. Husqvarna 307. 4. GASGAS 270. 5. CFMOTO 113.



Team-WM:

1. Liqui Moly Husqvarna Intact GP, 417 Punkte. 2. Leopard Racing 349. 3. Red Bull KTM Ajo 344. 4. Valresa GASGAS Aspar Team 329. 5. Angeluss MTA Team 289. 6. Red Bull KTM Tech3, 239. 7. SIC58 Squadra Corse 184. 8. CFMOTO Racing PrüstelGP 138. 9. MTHelmets-MSi 136. 10. BOE Motorsports 128. 11. Rivacold Snipers Team 97. 12. Honda Team Asia 67. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.

Moto2-Test, kombinierte Zeitenliste, Valencia (27.11.):

1. Lopez, Boscoscuro, 1:33,061 min

2. Canet, Kalex, + 0,013 sec

3. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,090

4. Gonzalez, Kalex, + 0,209

5. Arenas, Kalex, + 0,241

6. Dixon, Kalex, + 0,311

7. Arbolino, Kalex, + 0,322

8. Escrig, Forward, + 0,378

9. Baltus, Kalex, + 0,390

10. Chantra, Kalex, + 0,392

11. Foggia, Kalex, + 0,501

12. Masia, Kalex, + 0,526

13. Agius, Kalex, + 0,531

14. Guevara, Kalex, + 0,581

15. Bendsneyder, Kalex, + 0,630

16. Alcoba, Kalex, + 0,648

17. Salac, Kalex, + 0,662

18. Van den Goorbergh, Kalex, + 0,673

19. Darryn Binder, Kalex, + 0,764

20. Garcia, Boscoscuro, + 0,810

21. Ogura, Boscoscuro, + 1,055

22. Vietti, Kalex, + 1,189

23. Cardelús, Kalex, + 1,282

24. Moreira, Kalex, + 1,292

25. Aji, Kalex, + 2,173

26. Sasaki, Kalex, + 2,581

27. Öncü, Kalex, + 2,678

28. Artigas, Forward, + 3,230