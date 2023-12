Eine neue Aufgabe für Andrea Migno im VR46 Team 13.12.2023 - 13:38 Von Nora Lantschner

© Instagram/@vr46racingteam Andrea Migno erwartet 2024 ein neuer Job

Moto3-Routinier Andrea Migno fand schon in dieser Saison keinen Stammplatz in der WM mehr, 2024 wird er in einer neuen Rolle an der Seite seiner VR46-Kumpel im MotoGP-Paddock im Einsatz sein.