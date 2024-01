Für die Ewigkeit: Die jüngsten GP-Sieger aller Zeiten

Rekordhalter: Can Öncü siegte 2018 in Valencia

Can Öncü kürte sich in Valencia 2018 im Alter von nur 15 Jahren und 115 Tagen zum jüngsten GP-Sieger der Geschichte. Dieser Rekord wird dank Anhebung des Mindestalters bleiben – trotz Ausnahmeregelungen für 2024.

Im Vorjahr wurde das GP-Mindestalter für alle Klassen auf 18 Jahre angehoben. Gerade in der Moto3 sind in der Übergangszeit aber Ausnahmen nötig, die für 2024 noch einmal ausgeweitet wurden: Nicht nur die Champions aus dem Red Bull MotoGP Rookies Cup und der JuniorGP (vormals Junioren-WM), sondern die Top-3 aus diesen Nachwuchsserien dürfen ab sofort auch schon im Alter von 17 Jahren ihr WM-Debüt geben.

Dazu kommt: Fahrer, die bereits in den vergangenen Saisons im Alter von 16 oder 17 Jahren in der Moto3- oder Moto2-Klasse antraten, dürfen auch weiterhin dort fahren, selbst wenn sie das neue Mindestalter von 18 Jahren noch nicht erreicht haben.

Trotz dieser Sonderregelungen ist klar: Der Rekord von Can Öncü als jüngster GP-Sieger aller Zeiten ist nicht mehr zu knacken. Neben dem Türken, der beim Saisonfinale 2018 in Valencia von Red Bull KTM Ajo als Wildcard aufgeboten wurde und im Regen beim Debüt sensationell triumphierte, gab es noch einige andere mehr oder weniger große Namen, die sich besonders früh als GP-Sieger feiern lassen durften.

Die Top-10 der jüngsten GP-Sieger

10. Dani Pedrosa, Assen 2002 – 16 Jahre und 273 Tage: Den ersten von 54 GP-Siegen holte der kleingewachsene Spanier auf Honda in der 125er-Klasse.



9. Héctor Barbera, Donington 2003 – 16 Jahre und 253 Tage: Der Aprilia-Pilot setzte sich im 125er-Rennen knapp gegen Andrea Dovizioso durch und feierte seinen ersten von zehn GP-Siegen.



8. Sergio Garcia, Valencia 2019 – 16 Jahre und 240 Tage: Der erste Sieg des zweifachen Moto3-Vizeweltmeisters kam zum Abschluss seines Rookie-Jahres auf Honda zustande.



7. Ivan Goi, Zeltweg 1996 – 16 Jahre und 157 Tage: Sein erster 125er-Sieg (im Rennen des ersten Podiums von Valentino Rossi) blieb gleichzeitig sein einziger Podestplatz.



6. Jorge Lorenzo, Rio 2003 – 16 Jahre und 139 Tage: Der erste Triumph auf dem Weg zu insgesamt 68 GP-Siegen und fünf WM-Titeln.



5. Maverick Viñales, Le Mans 2011 – 16 Jahre und 123 Tage: Im vierten Rennen stürmte der Spanier zum ersten Sieg, inzwischen hält er bei 25 GP-Siegen.



4. Romano Fenati, Jerez 2012 – 16 Jahre und 105 Tage: Der Italiener startete seine WM-Karriere wie später Pedro Acosta mit den Plätzen 2 und 1. Den ersten Sieg holte Fenati sogar mit 36 Sekunden Vorsprung.



3. Marco Melandri, Assen 1998 – 15 Jahre und 324 Tage: Als erster 15-Jähriger gewann Melandri einen GP, gerade einmal 0,028 sec vor Kazuto Sakata. Es sollten 21 weitere Siege in der Motorrad-WM folgen.



2. Scott Redding, Donington 2008 – 15 Jahre und 170 Tage: Der einzige 125er-Sieg des Briten (drei Moto2-Siege folgten), am Tag des ersten Podiums von Marc Márquez.



1. Can Öncü, Valencia 2018 – 15 Jahre und 115 Tage: Der Rookies-Cup-Gesamtsieger 2018 triumphierte beim WM-Debüt als Wildcard-Fahrer. Den hohen Erwartungen wurde er in seiner ersten vollen Moto3-Saion aber nicht gerecht, seit 2020 fährt er in der Supersport-WM.