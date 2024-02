Noah Dettwiler: PlayStation und Jerez zur Einstimmung 29.02.2024 - 20:03 Von Jordi Gutiérrez

© Gold & Goose Noah Dettwiler bei den Testfahrten im spanischen Jerez

In zehn Tagen startet der 18-jährige Schweizer Noah Dettwiler in Lusail/Katar in seine erste Saison in der Moto3-WM. Beim IRTA-Test in Jerez arbeitet er mit seiner CIP-Mannschaft am Set-up für seine KTM.