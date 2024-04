Starker Einstand der Rookies Esteban und Roulstone

In jedem Jahr wird dem besten Klasseneinsteiger der Titel «Rookie of the Year» verliehen. In der Moto3-Kategorie stachen dabei bislang besonders zwei Kandidaten mit ihrer Konstanz hervor.

Insgesamt sieben Klassenneulinge kämpfen in diesem Jahr in der Moto3-WM um den Titel «Rookie of the Year». Mit Jacob Roulstone (Red Bull GASGAS Tech3) und Joel Esteban (CFMOTO Aspar Team) haben es zwei von ihnen geschafft, in jedem der bislang drei absolvierten Grand-Prix-Rennen zu punkten.

Zwar führt Leopard-Honda-Neuling Ángel Piqueras (8.) die Rookie-Wertung nach seinem dritten Platz in Austin an, jedoch verbuchte der Spanier in Portimão auch einen Nuller. Esteban liegt punktgleich mit Piqueras auf WM-Rang 9, während sich Roulstone mit einem Zähler weniger auf Gesamtposition 11 einreiht.

Beide Klassennovizen haben einen ähnlichen Werdegang und kennen sich bereits aus der JuniorGP-Kategorie. Roulstone schloss diese 2023 auf Platz 7 ab, während der 18-jährige Esteban mit zwei Siegen Gesamt-Vierter wurde. Roulstone trat zusätzlich zum JuniorGP im Red Bull MotoGP Rookies Cup an, den er als Fünfter abschloss.

Teamchef Hervé Poncharal zeigt sich vom 19-jährigen Australier bereits schwer beeindruckt. «Jacob ist ein ruhiger und cleverer Typ, der verdammt schnell Motorrad fahren kann. Mit ihm hat Australien ein starkes und interessantes Talent. Wir werden alles dafür tun, um ihn zum nächsten australischen Superstar zu machen.»

Übrigens, im letzten Jahr ging der Titel «Rookie of the Year» mit vier Siegen und vier weiteren Podestplätzen an Estebans Teamkollegen David Alonso, der in der WM-Tabelle aktuell zwei Punkte hinter Roulstones Stallkamerad Dani Holgado auf Rang 2 liegt.

Ergebnis Moto3-WM-Lauf, Austin, 14.04.2024

1. Alonso, CFMOTO, 14 Rdn in 31:38,427 min

2. Holgado, GASGAS, + 5,163 sec

3. Piqueras, Honda, + 5,176

4. Yamanaka, KTM, + 5,676

5. Muñoz, KTM, + 13,285

6. Suzuki, Husqvarna, + 13,730

7. Kelso, KTM, + 13,963

8. Roulstone, GASGAS, + 19,126

9. Esteban, CFMOTO, + 19,325

10. Bertelle, Honda, + 20,657

11. Fernández, Honda, + 20,689

12. Carraro, KTM, + 22,785

13. Zurutusa, KTM, + 22,869

14. Dettwiler, KTM, + 27,575

15. Farioli, Honda, + 32,147

16. Rossi, KTM, + 38,953

17. Whatley, Honda, + 44,924



Moto3-WM-Stand nach 3 von 21 Rennen:

1. Holgado 65 Punkte. 2. Alonso 63. 3. Kelso 28. 4. Ortolá 23. 5. Suzuki 22. 6. Veijer 21. 7. Rueda 20. 8. Piqueras 20. 9. Esteban 20. 10. Nepa 19. 11. Roulstone 19. 12. Muñoz 18. 13. Furusato 16. 14. Rossi 13. 15. Yamanaka 13. 16. Fernández 11. 17. Bertelle 10. 18. Carraro 6. 19. Ogden 4. 20. Zurutusa 3. 21. Dettwiler 2. 22. Perez 2. 23. Farioli 1. 24. Lunetta 1.



Konstrukteurs-WM:

1. GASGAS 55 Punkte. 2. CFMOTO 63. 3. KTM 46. 4. Honda 38. 5. Husqvarna 31.



Team-WM:

1. Red Bull GASGAS Tech3 84 Punkte. 2. CFMOTO Aspar Team 83. 3. BOE Motorsports 46. 4. Liqui Moly Husqvarna Intact GP 43. 5. MT Helmets MSI 36. 6. Leopard Racing 31. 7. Red Bull KTM Ajo 25. 8. Levelup MTA 25. 9. Honda Team Asia 16. 10. CIP Greenpower 15. 11. Rivacold Snipers Team 10. 12. MLAV Racing 4. 13. SIC58 Squadra Corse 2.