Alonso Schnellster beim Moto3-Test in Jerez

Der 18-jährige Kolumbianer fuhr die schnellste Zeit in der zweiten Session des Tages. Collin Veijer machte in der letzten Runden noch Boden gut - Platz zwei für den Sieger des letzten GP.

Die namhaftesten Abwesenden beim eintägigen Moto3-Test waren Leopard Racing und Red Bull GASGAS Tech3, sowie David Almansa vom Rivacold Snipers Team, der seine angeschlagene linke Hand schonte.

Trotz der aufziehenden Wolken blieb es den ganzen Tag über trocken. Nachdem er in der ersten Session die schnellste Zeit gefahren war, wiederholte David Alonso dies in der zweiten Session und war dabei mehr als eine halbe Sekunde schneller. Collin Veijer, der Sieger vom Sonntag, fuhr in der dritten und letzten Session des Tages seine persönliche Bestzeit und schob sich damit noch auf den zweiten Platz. Veijers Teamkollege auf der LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP zeigte mit dem dritten Platz in der Session eine starke Formverbesserung. Der Japaner beendete den Test auf dem fünften Gesamtrang.

Der Schweizer Noah Dettwiler verbesserte seine Zeit am späten Nachmittag auf 1:46,055 Minuten, als sich die Bedingungen aufgrund von stärkerem Wind und kühleren Temperaturen verschlechterten, und belegte damit Platz 17.

Nach hektischem Packen machten sich die Team-Trucks auf den Weg ins rund 1.700 Kilometer entfernte Le Mans.

Kombinierte Moto3-Zeitenliste Jerez-Test

1. David Alonso (COL), CFMOTO, 1:43,958 min

2 .Collin Veijer (NED), Husqvarna, +0,325 sec

3. Luca Lunetta (I), Honda, +0,710

4. Fillipo Farioli (I), Honda, +0,733

5. Tatsuki Suzuki (JPN), Husqvarna, +0,851

6. David Munoz (SPA), KTM, +0,886

7. Ryusei Yamanaka (JPN), KTM, +0,903

8. Stefano Nepa (I), KTM +0,981

9. Matteo Bertelle (I), Honda, +1,070

10 .Nicola Carraro (I), KTM, +1,174

17. Noah Dettwiler (SWI), KTM, +2,107