Noah Dettwiler: «Weiß nicht, wie ich anfangen soll»

Der 19-jährige Schweizer Moto3-Rookie Noah Dettwiler aus dem Team CIP Green Power KTM musste am Wochenende beim Großen Preis von Katalonien Lehrgeld zahlen. Zu WM-Punkten fehlten ihm 20 sec.

Die Voraussetzungen wären gut gewesen für einen versöhnlichen Abschluss der sechsten Veranstaltung der Moto3-Weltmeisterschaft auf dem Circuit de Catalunya in Montmelo nahe Barcelona. Bei schönstem Frühsommerwetter und vor vollen Tribünen wollte Noah Dettwiler die schwierigen Trainingstage (Startplatz 24) überwinden. Doch der KTM-Pilot aus dem südfranzösischen Team CIP Green Power konnte sich auch am Renntag nicht verbessern.

Dettwiler beendete das Rennen als 21., nur zwei Fahrer sahen hinter ihm die Zielflagge. Gute 20 sec verlor der Teenager auf Rang 15 und damit die WM-Punkte, zu Sieger David Alonso (CFMOTO Aspar) fehlen ihm 40 sec.

«Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll», stöhnte Noah. «Barcelona war ein sehr schwieriges Wochenende, vor allem wegen mir. Ich bin von Anfang an nicht in meinen Rhythmus gekommen und habe mich nie wohlgefühlt. Deshalb konnte ich auch keine vernünftigen Rundenzeiten fahren. Mir fehlte das Gefühl. Zum Glück geht es nächstes Wochenende in Mugello weiter, wo wir daran arbeiten können und müssen, um aus diesem Loch herauszukommen.»

Ergebnisse Moto3-Rennen Barcelona (26.05.):

1. Alonso, CFMOTO, 18 Runden in 32:25,084 min

2. Ortolá, KTM, + 0,242 sec

3. Rueda, KTM, + 0,513

4. Veijer, Husqvarna, + 0,560

5. Munoz, KTM, + 1,648

6. Holgado, GASGAS, + 3,390

7. Lunetta, Honda, + 4,791

8. Roulstone, GASGAS, + 7,248

9. Farioli, Honda, + 7,449

10. Fernández, Honda, + 7,485

11. Yamanaka, KTM, + 8,085

12. Piqueras, Honda, + 8,104

13. Nepa, KTM, + 8,147

14. Esteban, CFMOTO, + 8,160

15. Suzuki, Husqvarna, + 20,335



Ferner:

21. Dettwiler, KTM, + 40,552

Moto3-WM-Stand nach 6 von 21 Rennen:

1. Alonso 118 Punkte. 2. Holgado 104. 3. Veijer 75. 4. Ortolá 70. 5. Munoz 49. 6. Rueda 44. 7. Kelso 42. 8. Yamanaka 40. 9. Fernández 37. 10. Piqueras 36. 11. Esteban 35. 12. Roulstone 35. 13. Suzuki 31. 14. Nepa 29. 15. Furusato 18. 16. Lunetta 15. 17. Carraro 15. 18. Rossi 13. 19. Farioli 11. 20. Bertelle 8. 21. Ogden 5. 22. Zurutuza 3. 23. Perez 3. 24. Dettwiler 2. 25. Almansa 2.