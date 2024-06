Moto3-Abbruch: Keine Wiederholung in Dauerschleife

In der dritten Runde ereignete sich am Sonntag ausgangs der Arrabiata-Kurve im Moto3-Grand-Prix von Mugello ein Sturz, der auf den ersten Blick Schlimmstes vermuten ließ.

Am Sonntag stockte Fans und Teammitgliedern kurz der Atem, als die Wiederholung des Sturzes von Xabi Zurutuza und Filippo Farioli in der dritten Runde zu sehen war. Zurutuza stürzte ausgangs Kurve 9 per Highsider, Farioli konnte nicht ausweichen und überfuhr den Spanier, welcher anschließend an der Piste von Streckenposten betreut wurde. Dies war der Grund für den Abbruch des Moto3-Rennens.

Unweigerlich machten sich die bedrückenden Bilder in den Köpfen breit, welche vor drei Jahren um die Welt gingen. Damals stürzte der aufstrebende Schweizer Jason Dupasquier in der Arrabiata ähnlich und wurde von den hinter ihm fahrenden Ayumu Sasaki und Jeremy Alcoba überrollt. Jason erlag wenig später seinen Verletzungen.

Promoter Dorna zeigte damals öfters die Wiederholung des Sturzhergangs. Auch die Erstversorgung von Dupasquier wurde in Dauerschleife gesendet. Die TV-Regie hat über die Jahre dazu gelernt und verzichtete auf unnötige Wiederholungen und Bilder der Behandlung an der Strecke. Die Meldung am vergangenen Sonntag, dass der Ajo-Fahrer bei Bewusstsein ist, wurde schnell über Social-Media geteilt, womit nicht mehr mit dem Schlimmsten zu rechnen war.

Es gab auch in anderen Serien ähnliche Unfälle mit Todesfolge, die leider zu der Realität im Motorradrennsport gehören. Dank der heutigen Sicherheit der Schutzausrüstung können viele schwere Verletzungen vermieden werden. Der Nacken bleibt jedoch ungeschützt und ist die größte Schwachstelle im Fall eines Sturzes inmitten eines kampflustigen Teilnehmerfeldes.

Am Sonntag wurde diese Schwachstelle bei Zurutuza nicht getroffen; eine Wiederholung des 29. Mai 2021 blieb uns erspart. Nach der Erstversorgung am Rand der Strecke wurde er zum Krankenhaus in Mugello gebracht, wo laut einer Mitteilung seines Teams Red Bull KTM Ajo eine Fraktur des Schulterblatts und rechten Oberarms diagnostiziert wurde. Am heutigen Dienstag ist der Youngster für weitere Untersuchungen im Krankenhaus in Barcelona.

Ergebnisse Moto3-Rennen Mugello (2. Juni):

1. Alonso, CFMOTO, 11 Runden in 21:17,796 min

2. Veijer, Husqvarna, +0,142 sec

3. Yamanaka, KTM, +1,253

4. Furusato, Honda, +1,700

5. Munoz, KTM, +5,399

6. Ortolá, KTM, +12,556

7. Lunetta, Honda, +13,839

8. Fernández, Honda, +13,971

9. Roulstone, GASGAS, +14,099

10. Bertelle, Honda, +14,106

11. Piqueras, Honda, +14,299

12. Kelso, KTM +14,335

13. Rossi, KTM, +16,899

14. Holgado, GASGAS, +22,031

15. Rueda, KTM, +22,091



Ferner:

20. Dettwiler, KTM, + 25,857

Moto3-WM-Stand nach 7 von 21 Rennen:

1. Alonso, 143 Punkte. 2. Holgado 106. 3. Veijer 95. 4. Ortolá 80. 5. Munoz 60. 6. Yamanaka 56. 7. Kelso 46. 8. Rueda 45. 9. Fernández 45. 10. Roulstone 42. 11. Piqueras 41. 12. Esteban 35. 13. Furusato 31. 14. Suzuki 31. 15. Nepa 29. 16. Lunetta 24. 17. Rossi 16. 18. Carraro 15. 19. Bertelle 14. 20. Farioli 11. 21. Ogden 5. 22. Zurutuza 3. 23. Perez 3. 24. Dettwiler 2. 25. Almansa 2.