Noah Dettwiler: «Fahrerisches Niveau gesteigert»

Der Schweizer Noah Dettwiler hat es im vom Rennen in Mugello in die Top 20 geschafft. Der KTM-Mann lag drei Sekunden hinter den Punkten. Bilanz: Ein schwieriges Rennen, aber sein fahrerisches Niveau hat er gesteigert.

Der Schweizer Noah Dettwiler (19) hat es in Mugello in die Top 20 geschafft. Er wurde beim sechsten WM-Event 20. und lag drei Sekunden hinter den letzten WM-Punkten. Noch vor dem Unfall und dem folgenden Neustart hatte Dettwiler mehrere Positionen gutgemacht. Er konnte daher eine Reihe weiter vorne starten und reagierte gut beim zweiten Start.

Der junge Schweizer aus Basel sagt: «Mugello war erneut ein schwieriges Wochenende. Auch wenn es heute kein fantastisches Rennen war, so habe ich doch zumindest ein wenig das Gefühl für die Zweikämpfe zurückgewonnen und mein fahrerisches Niveau ein bisschen gesteigert.»

Dettwiler, der in seiner Premierensaison in der Moto3 für das französische Team CIP Green Power KTM schon zwei Zähler für die WM-Wertung holte: «Wie gesagt, es war kein perfektes Rennen, aber rückblickend auf das gesamte Wochenende habe ich eine solide Leistung abgeliefert. Am meisten freue ich mich über den großen Schritt, den ich in Bezug auf die Rundenzeiten gemacht habe. Ich habe mir keine großen Gedanken gemacht, sondern ich habe einfach versucht, locker zu fahren. Das ist mir gut gelungen.»

Bis zum nächsten WM-Lauf in Assen ist nun gut ein Monat Pause. Der Moto3-Rookie: «In den vier Wochen bis Assen müssen wir die Zeit nutzen, um alles zu analysieren, damit wir dort weitermachen können, wo wir im heutigen Rennen aufgehört haben.»

Ergebnisse Moto3-Rennen Mugello (2. Juni):

1. Alonso, CFMOTO, 11 Runden in 21:17,796 min

2. Veijer, Husqvarna, +0,142 sec

3. Yamanaka, KTM, +1,253

4. Furusato, Honda, +1,700

5. Munoz, KTM, +5,399

6. Ortolá, KTM, +12,556

7. Lunetta, Honda, +13,839

8. Fernández, Honda, +13,971

9. Roulstone, GASGAS, +14,099

10. Bertelle, Honda, +14,106

11. Piqueras, Honda, +14,299

12. Kelso, KTM +14,335

13. Rossi, KTM, +16,899

14. Holgado, GASGAS, +22,031

15. Rueda, KTM, +22,091

Ferner:

20. Dettwiler, KTM, + 25,857

Moto3-WM-Stand nach 7 von 21 Rennen:

1. Alonso, 143 Punkte. 2. Holgado 106. 3. Veijer 95. 4. Ortolá 80. 5. Munoz 60. 6. Yamanaka 56. 7. Kelso 46. 8. Rueda 45. 9. Fernández 45. 10. Roulstone 42. 11. Piqueras 41. 12. Esteban 35. 13. Furusato 31. 14. Suzuki 31. 15. Nepa 29. 16. Lunetta 24. 17. Rossi 16. 18. Carraro 15. 19. Bertelle 14. 20. Farioli 11. 21. Ogden 5. 22. Zurutuza 3. 23. Perez 3. 24. Dettwiler 2. 25. Almansa 2.