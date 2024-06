Xabi Zuruzuta: Zurück in Spanien, zwei Brüche

Xabi Zuruzuta (Red Bull KTM Ajo) hat sich nach seinem schweren Crash in Mugello zu Wort gemeldet. Er dankt den Marshalls und Ärzten, ist in Spanien zur Behandlung – und ist mit zwei Brüchen davongekommen.

Moto3-Pilot Xabi Zurutuza ist nach seinem schweren Unfall in Mugello zurück in Spanien zur Behandlung – und laut Team mit einem Schulterblattbruch und einem Bruch des Oberarms (beides rechts) davongekommen.

Am Montag postete der Spanier auf seinem Instagramkanal ein Foto, vermutlich am Flughafen aufgenommen. Es zeigt Zurutuza neben seinem Reisegepäck mit einem augenscheinlich verbundenen und ruhiggestellten rechten Arm. Genau ist das nicht erkennbar, weil er den Arm unterm T-Shirt hat. Mit seiner linken Hand zeigt er den Daumen hoch.

Dazu schrieb er: «Auf dem Weg nach Hause. Danke für alle, die sich um mich gekümmert haben. Es geht mir gut und das ist alles, was zählt. Es ist Zeit, über die Genesung nachzudenken und stärker zurückzukommen. Danke an die Marshalls in Mugello und an die Ärzte der MotoGP, die so schnell und so professionell reagiert haben.»

Am Dienstag dann ein weiteres Instagram-Update: Xabi Zurutuza in einem Krankenhaus in San Sebastián in seiner Heimat im spanischen Baskenland. Zusammen mit einem Arzt der Klinik posiert er für ein Foto, beide zeigen den Daumen hoch. Wie schon am Vortag ist Zurutuzas rechter Arm unter dem T-Shirt.

Dazu schrieb das Krankenhaus, das medizinischer Partner des örtlichen Fußballklubs Real Sociedad ist: «Heute Morgen haben wir Besuch vom Moto3-Piloten Xabi Zurutuza bekommen, der bei Dr. Cuéllar Ayestarán in Behandlung war, um das Ausmaß seiner Verletzungen nach seinem schweren Unfall am Sonntag in Mugello beim Rennen zu bewerten. Wir wünschen gute Besserung.»

Laut einer Mitteilung seines Teams Red Bull KTM Ajo hat sich Zurutuza sowohl das Schulterblatt als auch den rechten Oberarm gebrochen.

Zurutuza war in der dritten Runde des Mugello-Rennens schwer gestürzt. Der Spanier stürzte in Kurve 9 per Highsider. Filippo Farioli konnte nicht ausweichen und überfuhr Zurutuza. Das Rennen wurde abgebrochen, der junge Pilot an der Strecke und später in einer Klinik in Mugello behandelt.