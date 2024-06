David Alonso: Als Weltmeister in die Moto2-WM 2025? 13.06.2024 - 17:08 Von Sarah Göpfert

© Gold & Goose David Alonso feiert gemeinsam mit Mentor und Teammanager Nico Terol © Gold & Goose David Alonso ist in der Moto3 aktuell das Maß der Dinge Zurück Weiter

An David Alonso geht in der Moto3-Klassse aktuell kein Weg vorbei. Mit fünf Siegen in sieben Rennen führt der Kolumbianer (CFMOTO Aspar) die Weltmeisterschaft souverän an. Ist sein Moto2-Aufstieg damit bereits besiegelt?