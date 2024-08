Moto3 in Silverstone: Ivan Ortola besiegt Alonso

Vom ersten bis zum letzten Yard sahen die Fans einen begeisternden GP-Auftakt in Silverstone. In einer dramatischen Schlussrunde setzte sich Ivan Ortola gegen WM-Spitzenreiter Alonso und Intact GP-Pilot Veijer durch.

In bester GP-Tradition eröffneten die Piloten der Moto3 den historischen Grand Prix-Sonntag. Von der Pole-Position ins Rennen ging mit Ivan Ortola einer der Top-Kandidaten und der Gewinner der Dutch TT in Assen. In England direkt neben ihm wieder Collin Veijer, der sich Ortola bei seinem Heim-GP knapp geschlagen geben musste. In Startreihe zwei hatte sich als Vierter der überlegene WM-Spitzenreiter David Alonso eingefunden. Als Sechster hatte Jason Roulstone für Aufsehen. Der Rookie schlug im Quali seinen GASGAS-Teamkollegen Dani Holgado (8.) Die Hoffnung der Schweizer, Rookie Noah Dettwiller ging den zehnten GP der Saison von Position 24 an.

Den besten Start in das 15-Runden Rennen erwischte von Position 3 aus Joel Kelso. Der KTM-Pilot von BOE Motorsports beendete den ersten Umlauf der fast sechs Kilometer langen Runde vor Ivan Ortola, dem gut gestarteten Holgado und Alonso. Verwachst hatte Collin Veijer, der auf seiner Husqvarna mit KTM-Herz auf Platz 7 zurückfiel.

Bereits in der dritten Runde ereignete sich aus britischer Sicht ein Drama des Rennes. Scott Ogden, der 2023 aus der ersten Startreihe in den britischen GP gestartet war, konnte dem vor ihm gestürzten Honda-Kollegen Angel Piqueras nicht mehr ausweichen. Der junge Engländer ging ebenfalls hart zu Boden, blieb aber unverletzt.

Wie schon oft in der Vergangenheit formierte sich ein großer Zug an der Spitze. Elf Moto3-Racer lagen nach dem ersten Renndrittel binnen einer Sekunde. Mit dabei alle Top-Piloten mit Alonso, Ortola, Veijer, Holgado, Rueda und Yamanaka.



In Gruppe 2, mit Runden fünf Sekunden Abstand, rangelte in der frühen Phase auch Noah Dettwiler auf Position 19.

Mit unzähligen Führungswechseln und haarsträubend engen Windschattenmanövern lieferten die Spitzengruppe bestes Moto3-Entertainment. Führungsarbeit leisteten abwechselnd Keslo, Ortola und Holgado. Auffällig: die beiden stärksten Fahrer der kleinsten GP-Klasse, David Alonso und Collin Veijer, hielten sich im Mittelfeld der Gruppe lange aus den wildesten Manövern heraus.

Fünf Runden vor Schluss spitze sich die Lage an der Front des Rennens nochmals zu. Pole Setter Ortola, der am Renntag seinen 20. Geburtstag feiert, versuchte die Flucht. Und sofort schnappten sich Alonso und Veijer die ersten Verfolgerplätze. Auch Dani Holgado wollte im großen Finale ganz vorne mitmischen. Die ersten vier der Weltmeisterschaft lagen vier Runden vor Schluss auch auf der Strecke in Führung.

Mit drei Runden auf der Anzeige schob sich die Intact-GP-Husqvarna mit Collin Veijer in Führung. Doch Alonso, Holgado und auch Ortola konterten sofort zurück. Bis in die letzte Runde bestand die Moto3-Bande aus den gleichen elf Piloten, weiterhin nur getrennt durch 1,2 Sekunden.

Runde 15 des Moto3-Rennens wird definitiv in Geschichte der Motorrad-Weltmeisterschaft eingehen. Veijer versuchte das Rennen von der Spitze zu gewinnen, doch in mehrfachen Führungswechseln mit Ortola und Alonso musste sich der Holländer wenige Kurven vor dem Zielstrich mit Rang 3 zufriedengeben.

Das größte Geburtstagsgeschenk machte sich MSi-Pilot Ivan Ortola. Der Spanier hielt den Attacken des WM-Dominators statt, Alonso wird Zweiter in England. Wie durch ein Wunder kommt die große Spitzengruppe unbeschadet durch die Wirbelwind-Runde. Platz vier, fünf und sechs gehen an Holgado, Nepa und Yamanaka. Die Top-6 finishen innerhalb einer halben Sekunde.

Mit dem Rennergebnis in Silverstone ändert sich am WM-Stand nichts. Alonso führt nun mit 53 Zählern vor Ortola, Holgado und Veijer.

Noah Dettwiler, der lange im Gruppe 2 blieb, fiel durch in der zweiten Rennhälfte nach einem Fehler zurück. Der Schweizer sieht das Ziel, kommt in der Rookie-Saison aber erneut nicht über Platz 20 hinaus.

Ergebnisse Moto3 Silverstone, Rennen (4.August):

1. Ivan Ortola (E), KTM, 15 Runden in 32:42,328 min

2. David Alonso (CO), CFMOTO, +0,123 sec

3. Collin Veijer (NL), Husqvarna, +0,226

4. Daniel Holgado (E), GASGAS, +0, 333

5. Stefano Nepa (I), KTM, +0,397

6. Ryusei Yamanaka (J), KTM, +0,463

7. Joel Kelso (AUS), KTM, +0,548

8. Adrián Fernández (E), Honda, + 1,321

9. Jose Antonio Rueda (E), KTM, + 1,431

10. Tatsuki Suzuki (J), Husqvarna, +1, 537

11. Matteo Bertelle (I), Honda, +1,614

12. David Munoz (E) , KTM , + 12,542

13. Joel Esteban (E), CFMOTO, 12,642

14. Riccardo Rossi (I), KTM, +12,747

15. Nicola Carraro (I), KTM, + 13,012



20. Noah Dettwiler (CH), KTM, +47,881

Moto3-WM-Stand nach 10 von 21 Rennen:

1. Alonso, 199 Punkte. 2. Ortola 146. 3. Holgado 133. 4. Veijer 131. 5. Munoz 88. 6. Yamanaka 82. 7. Fernández 75. 8. Rueda 65. 9. Kelso 64.10. Piqueras 60. 11. Furusato 54. 12. Nepa 51. 13. Suzuki 44. 14. Roulstone 44. 15. Eseteban 41. 24. Dettwiler 2.



Konstrukteurs-WM:

1. CFMOTO, 199 Punkte. 2. KTM 179. 3. Husqvarna 148. 4. GASGAS 138. 5. Honda 118.