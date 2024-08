Sieger Ivan Ortola: «Sprengung der Gruppe unmöglich»

Im Moto3-Rennen von Silverstone setzte sich Ivan Ortola durch und feierte seinen vierten Grand-Prix-Sieg. Der KTM-Pilot bewahrte einen kühlen Kopf und positionierte sich in den letzten Runden richtig.

Auf seinen vierten GP-Sieg musste Ivan Ortola nicht lange warten: Der Pilot aus dem Team MT Helmets - MSI konnte nach seinem letzten Erfolg in Assen Ende Juni das Moto3-Rennen in Silverstone für sich entscheiden. Das Podium komplettierten der WM-Führende David Alonso (CFMOTO) und Collin Veijer (Husqvarna).

Silverstone ist mit 5891 Metern die längste Strecke im Kalender. Dazu ist das Asphaltband sehr breit, für die Piloten ergeben sich dadurch zahlreiche Überholmöglichkeiten. Vom Start weg bildete sich eine 11-köpfige Spitzengruppe, in der die Fahrer die besten Positionen unter sich ausmachten.

Der 50-fache GP-Teilnehmer Ivan Ortola hielt sich während des Rennverlaufs immer in den Top-5. Hat der neue Halter des Silverstone-Rundenrekords versucht, die Führung zu übernehmen und vorne wegzufahren? «Das habe ich gegen Rennmitte versucht. Es war unmöglich, die Gruppe zu sprengen», entgegnete er. Die Konkurrenz konnte sich durch den Windschatten auf den langen Geraden immer wieder heranfahren.

«Ich habe zu Rennbeginn versucht, die Reifen zu schonen. Als mich die anderen überholten, wurde mir bewusst, dass die Pace nicht so hoch war. Wir waren eine große Gruppe und hatten dadurch viel Windschatten.» Der Spanier betonte, dass es wichtig war, sich in den letzten Runden richtig zu positionieren, was ihm gelang. In der letzten Runde konnte er sich minimal absetzen und einen Vorsprung bis zur Zieldurchfahrt retten. Ortola hatte nicht nur den Sieg zu feiern, er versüßte sich damit auch seinen 20. Geburtstag.

Der WM-Führende David Alonso beendete das Rennen knapp hinter Ortola. Der CFMOTO-Pilot achtete darauf, die Zielflagge zu sehen und nicht zu stürzen. «Wir waren alle anfangs sehr zurückhaltend. In den letzten fünf Runden kam mehr Bewegung ins Spiel und wir haben uns öfter gegenseitig berührt – das war alles in Ordnung. In der letzten Runde war die Strategie von Ivan besser.»

David Alonso führt die WM-Wertung der Moto3 weiterhin an, mit jetzt 199 Punkten. Dank seiner konstanten Leistungen ist Ortola der erste Verfolger des Kolumbianers, der Rückstand auf diesen beträgt allerdings 53 Punkte. Das nächste Rennwochenende findet vom 16. bis 18. August auf dem Red Bull Ring in Österreich statt.

Ergebnisse Moto3 Silverstone, Rennen (4.August):

1. Ivan Ortola (E), KTM, 15 Runden in 32:42,328 min

2. David Alonso (CO), CFMOTO, +0,123 sec

3. Collin Veijer (NL), Husqvarna, +0,226

4. Daniel Holgado (E), GASGAS, +0, 333

5. Stefano Nepa (I), KTM, +0,397

6. Ryusei Yamanaka (J), KTM, +0,463

7. Joel Kelso (AUS), KTM, +0,548

8. Adrián Fernández (E), Honda, + 1,321

9. Jose Antonio Rueda (E), KTM, + 1,431

10. Tatsuki Suzuki (J), Husqvarna, +1, 537

11. Matteo Bertelle (I), Honda, +1,614

12. David Munoz (E) , KTM , + 12,542

13. Joel Esteban (E), CFMOTO, 12,642

14. Riccardo Rossi (I), KTM, +12,747

15. Nicola Carraro (I), KTM, + 13,012

20. Noah Dettwiler (CH), KTM, +47,881

Moto3-WM-Stand nach 10 von 20 Rennen:

1. Alonso, 199 Punkte. 2. Ortola 146. 3. Holgado 133. 4. Veijer 131. 5. Munoz 88. 6. Yamanaka 82. 7. Fernández 75. 8. Rueda 65. 9. Kelso 64.10. Piqueras 60. 11. Furusato 54. 12. Nepa 51. 13. Suzuki 44. 14. Roulstone 44. 15. Eseteban 41. 24. Dettwiler 2.



Konstrukteurs-WM:

1. CFMOTO, 199 Punkte. 2. KTM 179. 3. Husqvarna 148. 4. GASGAS 138. 5. Honda 118.