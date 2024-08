Intact-Team: Wenn Platz 3 nicht mehr glücklich macht

Moto3-Pilot Collin Veijer aus dem deutschen Team Liqui Moly Husqvarna Intact GP kämpfte in Silverstone um den Sieg und fuhr als Dritter über die Ziellinie. Insgeheim hatten sich alle mehr ausgerechnet.

Collin Veijer kämpfte bis zur letzten Runde um den möglichen Sieg im Moto3-Rennen von Silverstone. Am Ende musste sich der Husqvarna-Pilot als Dritter Ivan Ortola (KTM) und David Alonso (CFMOTO) geschlagen geben. In der Gesamtwertung verlor er weitere Punkte an WM-Leader Alonso.

Aus der ersten Reihe startete Collin Veijer zurückhaltend ins Rennen, zeitweise lag er in der elfköpfigen Führungsgruppe nur auf Position 8. «Silverstone ist eine lange Strecke. Es hatte also keinen Sinn, die ganze Zeit an der Spitze zu sein, weswegen ich der Gruppe eine Zeit lang gefolgt bin. Ich hatte alles unter Kontrolle und wollte das Rennen genießen», äußerte sich der Niederländer zu seiner anfänglichen Strategie.

Veijer weiter: «Sechs Runden vor Schluss dachte ich, dass es jetzt an der Zeit ist, nach vorne zu gehen. Ich sah, dass Ivan eine Lücke aufreißt, die ich dann aber wieder schließen konnte. In den letzten paar Runden wurden die Kämpfe härter, ich bin als Führender in die letzte Runde gegangen und mir war bewusst, dass es jemand auf der langen Geraden versuchen würde.»

In der letzten Runde hatte der Intact-Pilot einen Kontakt mit Alonso, der beide etwas Zeit auf den späteren Sieger Ortola kostete. Veijer war mit dem Podiumsplatz trotzdem glücklich. Im Vorfeld sah er sich die vergangenen Moto3-Rennen von Silverstone an, um ein Gefühl für die Renndynamik auf der Traditionsstrecke zu bekommen.

Teammanager Peter Öttl hatte sich mehr erhofft: «Wir sind mit dem dritten Platz zufrieden, aber rückblickend auf das Wochenende, mit Blick auf seine Trainingsergebnisse und aktuelle Form, wäre mehr möglich gewesen.»

In der Fahrerwertung liegt Collin Veijer mit 131 Punkten auf dem vierten Platz. Sein Rückstand auf David Alonso beträgt 68 Punkte. Den vierten Platz in der Teamwertung hat Husqvarna Intact GP mit 175 Punkten inne und direkten Anschluss an GASGAS Tech3 (177).

Ergebnisse Moto3 Silverstone, Rennen (4.August):

1. Ivan Ortola (E), KTM, 15 Runden in 32:42,328 min

2. David Alonso (CO), CFMOTO, +0,123 sec

3. Collin Veijer (NL), Husqvarna, +0,226

4. Daniel Holgado (E), GASGAS, +0, 333

5. Stefano Nepa (I), KTM, +0,397

6. Ryusei Yamanaka (J), KTM, +0,463

7. Joel Kelso (AUS), KTM, +0,548

8. Adrián Fernández (E), Honda, + 1,321

9. Jose Antonio Rueda (E), KTM, + 1,431

10. Tatsuki Suzuki (J), Husqvarna, +1, 537

11. Matteo Bertelle (I), Honda, +1,614

12. David Munoz (E) , KTM , + 12,542

13. Joel Esteban (E), CFMOTO, 12,642

14. Riccardo Rossi (I), KTM, +12,747

15. Nicola Carraro (I), KTM, + 13,012

20. Noah Dettwiler (CH), KTM, +47,881

Moto3-WM-Stand nach 10 von 20 Rennen:

1. Alonso, 199 Punkte. 2. Ortola 146. 3. Holgado 133. 4. Veijer 131. 5. Munoz 88. 6. Yamanaka 82. 7. Fernández 75. 8. Rueda 65. 9. Kelso 64.10. Piqueras 60. 11. Furusato 54. 12. Nepa 51. 13. Suzuki 44. 14. Roulstone 44. 15. Eseteban 41. 24. Dettwiler 2.



Konstrukteurs-WM:

1. CFMOTO, 199 Punkte. 2. KTM 179. 3. Husqvarna 148. 4. GASGAS 138. 5. Honda 118.