Moto3: Roulstone fährt auch 2025 für Red Bull GASGAS

Moto3-Rookie Jacob Roulstone wird 2025 eine weitere Saison auf der Red Bull GASGAS Tech3 fahren. Mit starken Leistungen hat der Australier Teamchef Hervé Poncharal überzeugt.

Am 9. August 2024 verlängerte Jacob Roulstone seinen Vertrag mit dem Red Bull-GASGAS-Tech3-Team – somit wird er auch 2025 in der Moto3-WM am Start sein. Roulstone, 2023 Fünfter im Red Bull MotoGP Rookies Cup, hat in der ersten Saisonhälfte seines Rookie-Jahres großes Potenzial gezeigt – der 19-Jährige hat bereits vier Top-10-Platzierungen im Jahr 2024 vorzuweisen und in acht der zehn absolvierten Rennen Punkte gesammelt. Der Australier liegt derzeit auf dem zweiten Platz in der Rookie of the Year-Wertung, in der Meisterschaft ist er momentan 14.

«Ich bin sehr dankbar, dass ich eine weitere Saison mit Tech3 fahren und meine Reise mit Red Bull fortsetzen kann», freute sich Roulstone. «Ich möchte Hervé Poncharal und der gesamten Tech3-Familie ein großes Dankeschön aussprechen. Ich könnte nicht glücklicher sein, ein weiteres Jahr mit diesem unglaublichen Team fahren zu können, und ich glaube, dass wir gemeinsam Großes erreichen können. Ich freue mich darauf, mit diesen großartigen Partnern als Rennfahrer weiter zu wachsen.»

«Es ist eine große Genugtuung für Red Bull GASGAS Tech3, das Abenteuer mit Jacob Roulstone in der nächsten Saison fortsetzen zu können», so Teamchef Hervé Poncharal. «Bis jetzt hat Jacob alle Erwartungen erfüllt, die man von einem Fahrer in seiner Rookie-Saison haben kann, und er hat mit seiner Crew einen fantastischen Job gemacht. Er ist nicht nur ein schneller Fahrer mit großem Potenzial, sondern auch ein intelligenter und hart arbeitender junger Mann, der vom ersten Tag an verstanden hat, dass Ergebnisse nicht nur an den Rennwochenenden erzielt werden, sondern auch durch die Arbeit, die man zwischen den Rennen mit seiner Crew leistet. Im Moment lernt er noch die Moto3-Kategorie, aber wir sind zuversichtlich, dass sich die Arbeit auszahlen wird, und wir sind gespannt, was wir in der nächsten Saison gemeinsam erreichen können.»