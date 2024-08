Moto3-Wildcard für Intact-Junior Jakob Rosenthaler

Premiere in Österreich: Jakob Rosenthaler mit einer Wildcard in der Moto3

Im Sinne konsequenter Nachwuchsförderung schickt die Junior-Abteilung des deutschen Intact GP-Teams den Österreicher Jakob Rosenthaler beim Heim-GP mit einer Wildcard in die Moto3-Weltmeisterschaft.

Bereits in gut einer Woche wird der 18-jährige Linzer sein Debüt in der Moto3-Weltmeisterschaft standesgemäß beim Österreich-GP auf dem Red Bull Ring geben. Bereits heute steht fest, dass Jakob Rosenthaler auch beim Rennen in Misano einen zweiten Wildcard-Einsatz in Misano erleben wird.

Jakob Rosenthaler ist 2024 wieder in der FIM JuniorGP-Weltmeisterschaft unterwegs. Rosenthalers Leistungskurve zeigt seit dem letzten Jahr nach oben. In der laufenden Saison liegt er in der Punktetabelle auf Platz 13. Die hart umkämpfte Nachwuchsserie ist das Sprungbrett in den Grand-Prix-Sport. Etliche permanente MotoGP-Teams betreiben hier eigene Junioren-Förderprogramme.

Der Youngster ist entsprechend enthusiastisch vor dem Startschuss: «Ich freue mich sehr auf meinen ersten Grand Prix, der auch bei meinem Heimrennen auf dem Red Bull Ring stattfinden wird. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Beteiligten bedanken, die mir das ermöglicht haben. Der Antrag für die Wildcard für Spielberg wurde schon vor einiger Zeit gestellt. Seitdem habe ich immer gehofft, dass es klappen würde.»

Rosenthaler weiter: «Ich werde mich so gut wie möglich auf Spielberg vorbereiten und dort meine 100 Prozent geben, um die Erwartungen zu erfüllen. Auf jeden Fall will ich es genießen und Spaß haben. Ich werde auch versuchen, mit so wenig Druck wie möglich in das Wochenende zu gehen, denn beim Heim-GP vor vollen Tribünen wird es eine gewisse Nervosität geben. Noch einmal ein großes Dankeschön, vor allem an die Teamleitung mit Jürgen Lingg, Stefan Keckeisen, Wolfgang Kuhn und Dirk Reissmann, die maßgeblich dafür verantwortlich sind, dass ich am kommenden Wochenende zum ersten Mal Grand-Prix-Luft schnuppern darf.»

Der Motorrad Grand Prix von Österreich findet am Wochenende vom 16. bis 18. August auf dem Red Bull Ring in der Steiermark statt. Rosenthaler wird in die Moto3-Struktur des LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP Teams unter der Leitung von Peter Öttl integriert.

Ex-GP Pilot und Teammanager Öttl: «Wir freuen uns sehr, dass wir beim Heimrennen von Husqvarna mit Jakob einen Lokalmatador am Start haben werden. Wir sind überzeugt, dass er sich gut schlagen wird. Es ist auch schön für uns, dass wir drei Husqvarnas in der Box haben.»

Auch Dirk Reissmann, der den jungen Piloten in der JuniorGP-WM betreut, steht in der Steiermark an der Seite seines Schützlings. «Es ist es toll, dass Jakob diese Chance mit den Wildcards in Spielberg und Misano bekommt. Nach einigen Jahren in der JuniorGP kommt es für ihn zum richtigen Zeitpunkt. Seit Beginn dieser Saison hat sich Jakob in Bezug auf seine Pace, seine Rundenzeiten und natürlich auch seine Ergebnisse stetig verbessert. Er ist immer in der Nähe der Spitze, es fehlt wirklich nicht viel. Deshalb ist es absolut gerechtfertigt, dass er diese Chance bekommt. Ein großes Dankeschön an KTM, denn es ist auch ihr Verdienst.»