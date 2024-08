Alonso: «Ein guter Tag für die Weltmeisterschaft»

CFMOTO-Pilot David Alonso gewann ein ereignisreiches Moto3-Rennen auf dem Red Bull Ring. Trotz Long-lap-Strafe brauste er zum Sieg. In der Gesamtwertung liegt er bereits mit 71 Punkten voran.

Für David Alonso (CFMOTO) scheint derzeit alles nach Plan zu laufen. Beim Moto3-Rennen in Spielberg schnappte er sich den Sieg und baute seine WM-Führung auf Verfolger Ivan Ortola (KTM) aus.

Vor dem Rennen standen beim Kolumbianer die Vorzeichen zunächst nicht auf Sieg. So belegte er nur den 6. Startplatz – weil jedoch KTM-Pilot Ivan Ortola, der die Pole-Position innehatte, die erste Grid-Position aufgrund eines technischen Problems räumen und aus der Boxengasse starten musste, fuhr Alonso von der fünften Position los. Dazu kam, dass er sich im Qualifikationstraining wegen zu langsamen Fahrens eine Long-lap-Strafe eingehandelt hatte.

Der WM-Führende machte aus der Not eine Tugend und führte diese zu Beginn der dritten Runde auf Platz 3 liegend perfekt aus. «Ich denke, ich bin die Long-lap gut gefahren und nicht zu langsam», betonte der 18-Jährige, und beschrieb, wie er danach seine Aufholjagd von Platz 10 angegangen war. «Dann habe ich versucht, meine beste Pace über alle Runden konstant zu fahren. Das Positive war, dass ich die anderen vor mir immer im Blick hatte. Ich gab einfach Gas und als ich zur Gruppe aufschließen konnte, versuchte ich, ruhig zu bleiben – ich hatte noch im Kopf, was mir letztes Jahr passiert ist, als ich das Rennen sehr früh beendet hatte. Heute wollte ich die Ziellinie sehen.»

Was Alonso damit meinte: Im letzten Jahr stürzte er in der Münzer Schikane in Führung liegend in der zwölften Runde – dieses Mal sollte es besser laufen. Der 18-Jährige schnappte sich die Führung sechs Runden vor Schluss von Collin Veijer (Husqvarna) und gab diese bis zum Ende nicht mehr ab. Alonso ist bekannt für seine späten Überholmanöver in der letzten Runde, dieses Mal fuhr er vorneweg. «Ich habe nicht viele Stellen gefunden, wo ich zum Schluss überholen kann. Deshalb zog ich es vor, schon früher die Gruppe anzuführen und Platz 1 zu verteidigen», gab er zu Protokoll.

In der Gesamtwertung hat Alonso nach dem Spielberg-Wochenende 224 Punkte auf seinem Konto – er führt die Meisterschaft mit einem Vorsprung von 71 Punkten auf Ortola an, der nach seinem Startdesaster viele Punkte liegen ließ und nur Neunter wurde. Schaut er auf die Weltmeisterschaft oder versucht er das auszublenden? «Natürlich denken wir immer an die Meisterschaft, aber nicht im Rennen», räumte Alonso ein. «Aber klar, als ich Ivan sah, wie er sein Bike vom Startfeld herunterschob, da dachte ich mir: ‘Heute ist eine schöne Gelegenheit, um so viele Punkte als möglich zu holen.’ Somit war es ein guter Tag für die Weltmeisterschaft.»

Ergebnisse Moto3 Spielberg, Rennen (18. August):

1. David Alonso (CO), CFMOTO, 20 Runden in 33:40,607 min

2. David Muñoz (E), KTM, +0,121 sec

3. Daniel Holgado (E), GASGAS, +0,126

4. Angel Piqueras (E), Honda, +0,211

5. Collin Veijer (NL), Husqvarna, +0,303

6. Adrián Fernández (E), Honda, +2,726

7. José Antonio Rueda (E), KTM, +2,790

8. Joel Kelso (AUS), KTM, +2,886

9. Ivan Ortola (E), KTM, +7,542

10. Taiyo Furusato (J), Honda, +7,842

11. Riccardo Rossi (I), KTM, +7,964

12. Matteo Bertelle (I), Honda, +8,384

13. Tatsuki Suzuki (J), Husqvarna, 8,447

14. Ryusei Yamanaka (J), KTM, +11,633

15. Jacob Roulstone (AUS), GASGAS, +11,704

22. Jakob Rosenthaler (A), Husqvarna, +24,987

24. Noah Dettwiler (CH), KTM, +29,017

Moto3-WM-Stand nach 11 von 20 Rennen:

1. Alonso, 224 Punkte. 2. Ortola 153. 3. Holgado 149. 4. Veijer 142. 5. Munoz 108. 6. Fernández 85. 7. Yamanaka 84. 8. Rueda 74. 9. Piqueras 73. 10. Kelso 72. 11. Furusato 60. 12. Nepa 51. 13. Suzuki 47. 14. Roulstone 45. 15. Esteban 41. 24. Dettwiler 2.

Konstrukteurs-WM:

1. CFMOTO, 224 Punkte. 2. KTM 199. 3. Husqvarna 159. 4. GASGAS 154. 5. Honda 131.