Moto3-Deal steht: Intact-GP sichert sich David Munoz

Beim Moto3-Rennen auf dem Red Bull Ring brauste KTM-Pilot David Munoz als Zweiter aus Podest. Einen Tag später gab das Intact-GP-Team die Verpflichtung des heißblütigen Spaniers für 2025 bekannt.

Bereits vor einiger Zeit hatte sich angebahnt, dass Moto3-GP-Sieger Collin Veijer für 2025 den Aufstieg in die Moto2-WM schaffen wird. Nachdem klar war, dass der 19-jährige Niederländer die deutsche Husqvarna-Intact-GP-Struktur in Richtung KTM-Ajo verlassen wird, ging es für Moto3-Teamchef Peter Öttl und Intact-Teammanager Jürgen Lingg darum, für 2025 einen frischen Spitzenfahrer zu gewinnen. Mit David Munoz ist das gelungen.

Am Montag nach dem Rennen in Spielberg verkündete das im Allgäu ansässige Team die Verpflichtung des Spaniers, der in Spielberg als Zweiter mit einem Podestplatz glänzen konnte.

Munoz gilt als Senkrechtstarter. Nach einem dritten Platz im Red Bull Rookies Cup und Siegen in der Junioren-WM kam der Spanier während der laufenden Saison 2022 zu seinem Debüt in der Moto3-WM. Bei seinem zweiten Einsatz in Catalunya stand David Munoz dann bereits auf dem WM-Podium. Der 18-Jährige gilt als durchsetzungsstark. Mit seinem furchtlosen Fahrstil verdiente sich Munoz Respekt, eckte aber auch bereits öfters kräftig mit der Moto3- Konkurrenz an.

Der Zehnte der WM-Saison 2023 sammelte in den vergangenen zwei Jahren sieben Podestplätze und eine Pole-Position. Den noch ausstehenden ersten GP-Sieg will sich Munoz dann spätestens 2025 auf einem Moto3-Renner des Intact-GP-Teams holen.

David Munoz, derzeit bei BOE-Motorsport Teamkollege des Australiers Joel Kelso, sagte nach der Einigung Intact-GP: «Ich freue mich sehr, dass ich nächstes Jahr mit Intact GP an den Start gehen werde. Es ist das Team, das mich vom ersten Moment an am meisten gewollt hat. Ich vertraue ihnen voll und ganz, denn sie haben bewiesen, dass sie eines der Top-Teams sind, das ständig um Podiumsplätze und Meisterschaften kämpft. Ich bin sicher, dass ich von einem so erfahrenen Team lernen und mich auch als Meisterschaftsanwärter weiterentwickeln kann.»

Auch Peter Öttl als Moto3-Verantwortlicher sieht in der Verpflichtung einen würdigen Nachfolger von Collin Veijer: David war unser Wunsch-Fahrer und auch für ihn war unser Team die erste Adresse. David ist noch ein sehr junger Fahrer, hat aber mit einigen Podiumsplätzen bereits sein Potenzial bewiesen. Auf diesen wollen wir aufbauen und ihn bei seiner weiteren Entwicklung maximal unterstützen. Ich bin optimistisch, dass er zusammen mit unserer erfahrenen Mannschaft den letzten Schritt machen kann. Das ist unser gemeinsames Ziel.»

Noch nicht bekannt ist, mit wem sich der junge Spanier 2025 die Intact-GP-Box teilen wird. Unklar ist auch, unter welcher Flagge die erfahrene Mannschaft aus Süddeutschland antritt. Nach dem beschlossenen Ausstieg der Marke Husqvarna aus der Straßen-WM wird sich der Auftritt des Teams verändern. Dass es mit KTM-Technik und Unterstützung aus Mattighofen weitergeht, ist dagegen sicher.

Ergebnisse Moto3 Spielberg, Rennen (18. August):

1. David Alonso (CO), CFMOTO, 20 Runden in 33:40,607 min

2. David Muñoz (E), KTM, +0,121 sec

3. Daniel Holgado (E), GASGAS, +0,126

4. Angel Piqueras (E), Honda, +0,211

5. Collin Veijer (NL), Husqvarna, +0,303

6. Adrián Fernández (E), Honda, +2,726

7. José Antonio Rueda (E), KTM, +2,790

8. Joel Kelso (AUS), KTM, +2,886

9. Ivan Ortola (E), KTM, +7,542

10. Taiyo Furusato (J), Honda, +7,842

11. Riccardo Rossi (I), KTM, +7,964

12. Matteo Bertelle (I), Honda, +8,384

13. Tatsuki Suzuki (J), Husqvarna, 8,447

14. Ryusei Yamanaka (J), KTM, +11,633

15. Jacob Roulstone (AUS), GASGAS, +11,704

22. Jakob Rosenthaler (A), Husqvarna, +24,987

24. Noah Dettwiler (CH), KTM, +29,017



Moto3-WM-Stand nach 11 von 20 Rennen:

1. Alonso, 224 Punkte. 2. Ortola 153. 3. Holgado 149. 4. Veijer 142. 5. Munoz 108. 6. Fernández 85. 7. Yamanaka 84. 8. Rueda 74. 9. Piqueras 73. 10. Kelso 72. 11. Furusato 60. 12. Nepa 51. 13. Suzuki 47. 14. Roulstone 45. 15. Esteban 41. 24. Dettwiler 2.



Konstrukteurs-WM:

1. CFMOTO, 224 Punkte. 2. KTM 199. 3. Husqvarna 159. 4. GASGAS 154. 5. Honda 131.