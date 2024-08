Moto3, Zeittraining: Fahrer der Pierer-Gruppe glänzen

Im ersten Zeittraining der Moto3 am Red Bull Ring in Spielberg konnte Jose Antonio Rueda die schnellste Zeit vor David Alonso erringen. Collin Veijer blieb nach zeitweiser Führung der dritte Rang.

In der ersten Session des Zeittrainings in der Moto3 geht es um die begehrten Plätze im Q2 am Samstag: Die ersten 14 der 26 Teilnehmer sind direkt qualifiziert. Den verbleibenden Fahrern bleibt eine zusätzliche Chance am Samstagmorgen im Q1, aus dem die Top-4 ins Q2 einziehen.

Bei strahlendem Sonnenschein, 29 Luft- und 34 Grad Celsius Streckentemperatur war Jose Antonio Rueda Schnellster des ersten Zeittrainings.



In der Frühphase setzte Daniel Holgado zunächst mit 1:41,758 min die erste Duftmarke, bevor er postwendend von Collin Veijer um 0,103 sec geschlagen wurde. Zunächst wurden gleich mehreren Fahrern ihre ersten Rundenzeiten wegen Track-Limit-Vergehen gestrichen. Collin Veijer ging wenig später als Führender mit 1:41,042 min aus dem ersten Schlagabtausch der Spitzenfahrer hervor. Von da an ging es Schlag auf Schlag und die Zeiten purzelten. Im Sekundentakt wurden neue Bestzeiten aufgestellt.



Mit seiner sechsten Runde unterbot Collin Veijer erstmals die Marke von 1:41 min.



Im weiteren Verlauf hatten fast alle Piloten immer wieder Probleme mit dem Überschreiten der Streckenbegrenzungen und bekamen Rundenzeiten gestrichen.



In der Mitte der Session führte David Alonso zunächst mit 1:40,767 min. Als sich nahezu alle Fahrer neue Bereifung abgeholt hatten, wurden die erzielten Zeiten nochmals schneller, doch Alonsos Bestzeit hatte zunächst Bestand, bis Veijer diesen um beeindruckende 0,408 sec distanzierte.



Vor der Schlussphase führte Jose Antonio Rueda mit Rundenrekord 1:40,171 min vor David Alonso, Collin Veijer und Joel Kelso. Diese Reihenfolge hatte bis zum Schluss der Session Bestand.



Der Schweizer Noah Dettwiler fuhr auf Rang 22. Der österreichische Wildcard-Fahrer Jakob Rosenthaler aus dem Red Bull Rookies-Cup errang den 25. Platz.

Ergebnisse Moto3 Spielberg, Zeittraining 1 (16. August):

1. José Antonio Rueda (E), KTM, 1:40,171 min

2. David Alonso (E), CFMOTO, +0,051 sec

3. Collin Veijer (NL), Husqvarna, +0,069

4. Joel Kelso (AUS), KTM, +0,118

5. Stefano Nepa (I), KTM, +0,258

6. Ivan Ortola (E), KTM, +0,354

7. David Munoz (E), KTM, +0,397

8. Ruysei Yamanaka (J), KTM, +0,469

9. Daniel Holgado (E), GASGAS, +0,501

10. Joel Esteban (E), KTM, +0,570

11. Marco Bertelle (I), Honda, +0,617

12. Tatsuki Suzuki (J), Husqvarna, +0,663

13. Angel Piqueras (E), Honda, +0,687

14. Jacob Roulstone (AUS), GASGAS, +0,729

22. Noah Dettwiler (CH), KTM, +1,440

25. Jakob Rosenthaler (A), Husqvarna, +1,817