Moto3 Spielberg: Alonso siegt trotz Long-lap-Strafe

Top-3 der Moto3 in Spielberg: Alonso, Munoz und Holgado (re.)

Drama bei der Moto3 in Spielberg: Polesetter Ivan Ortola (KTM) musste aus der Boxengasse starten und der WM-Führende David Alonso (CFMOTO) gewann das Rennen trotz zeitraubender Strafe.

Vor dem Start des Moto3-Rennens in Österreich sah alles nach Vorschrift aus. Der WM-Zweite Ivan Ortola sollte vom ersten Startplatz ins Rennen gehen, die erste Startreihe wurde komplettiert von Joel Kelso und Collin Veijer. Der Meisterschaftsführende David Alsonso startete vom sechsten Rang, ging jedoch mit der Hypothek einer Long-lap-Strafe ins Rennen. Diese hatte er sich wegen zu langsamen Fahrens im Qualifikationstraining eingehandelt.

Am Ende der Einführungsrunde kam es zum Drama: Ortola hatte beim Rollen zum Startplatz ein technisches Problem, womit die erste Grid-Position geräumt wurde und der Spanier aus der Boxengasse starten musste.

Der Rennstart der verbleibenden Fahrer verlief ohne Zwischenfälle, Ortola kam mit einem Rückstand von 12 Sekunden auf die Spitzengruppe aus der ersten Runde zurück.

Joel Kelso und Daniel Holgado führten, David Alonso ist nach dem Start auf Rang 3 vorgerückt, hatte jedoch eine Long-lap-Strafe vor sich. Nachdem er sie in der zweiten Runde verbüßt hatte, warf ihn diese zunächst auf Rang 10 zurück. Fortan machte er sich daran, seinen Rückstand auf die Spitze wieder aufzuholen. Dadurch, dass auch weitere Fahrer Strafen absolvieren mussten, rutschten der österreichische Wildcard-Fahrer Jakob Rosenthaler und der Schweizer Noah Dettwiler zunächst auf die Ränge 19 und 20 vor.

Eine Aufholjagd hatte auch Ortola vor sich, allerdings unter ungleich schwierigeren Vorzeichen als für Landsmann Alonso. Dennoch hatte er schon nach wenigen Runden nicht nur auf das Feld aufgeschlossen, sondern war auf dem Weg in die Punkteränge. Kelso, Munoz, Holgado und Munoz bildeten zu diesem Zeitpunkt ein Quartett an der Spitze, in dem es zu regelmäßigen Positionswechseln kam.

Kurz nach Halbzeit des Rennens konnte Collin Veijer erstmals die Führung übernehmen. Währenddessen hatte sich David Alonso nach seiner Strafe von Rang 10 in die Spitzengruppe zurückgearbeitet und konnte zum Auftakt des letzten Renndrittels erstmals die Führung übernehmen. Bis zum Schluss des Rennens gab es in der Spitzengruppe zwar zahlreiche Positionswechsel, doch Alonsos Führung war kaum in Gefahr.

Ortola hatte sich währenddessen immerhin auf Rang 9 vorgearbeitet, diese Position war an diesem Tag das bestmögliche Ergebnis für den Spanier. Die Spitzengruppe hatte sich schon zu weit abgesetzt.

Alonso siegte kaum gefährdet. Der Kampf um den zweiten Podestplatz war knapper: Munoz und Holgado trennte auf der Ziellinie kaum mehr als ein Wimpernschlag – nur 0,005 sec Abstand lag zwischen den beiden. Rosenthaler und Dettwiler fuhren als 22. und 24. über die Ziellinie.

Ergebnisse Moto3 Spielberg, Rennen (18. August):

1. David Alonso (CO), CFMOTO, 20 Runden in 33:40,607 min

2. David Muñoz (E), KTM, +0,121 sec

3. Daniel Holgado (E), GASGAS, +0,126

4. Angel Piqueras (E), Honda, +0,211

5. Collin Veijer (NL), Husqvarna, +0,303

6. Adrián Fernández (E), Honda, +2,726

7. José Antonio Rueda (E), KTM, +2,790

8. Joel Kelso (AUS), KTM, +2,886

9. Ivan Ortola (E), KTM, +7,542

10. Taiyo Furusato (J), Honda, +7,842

11. Riccardo Rossi (I), KTM, +7,964

12. Matteo Bertelle (I), Honda, +8,384

13. Tatsuki Suzuki (J), Husqvarna, 8,447

14. Ryusei Yamanaka (J), KTM, +11,633

15. Jacob Roulstone (AUS), GASGAS, +11,704

22. Jakob Rosenthaler (A), Husqvarna, +24,987

24. Noah Dettwiler (CH), KTM, +29,017

Moto3-WM-Stand nach 11 von 20 Rennen:

1. Alonso, 224 Punkte. 2. Ortola 153. 3. Holgado 149. 4. Veijer 142. 5. Munoz 108. 6. Fernández 85. 7. Yamanaka 84. 8. Rueda 74. 9. Piqueras 73. 10. Kelso 72. 11. Furusato 60. 12. Nepa 51. 13. Suzuki 47. 14. Roulstone 45. 15. Esteban 41. 24. Dettwiler 2.



Konstrukteurs-WM:

1. CFMOTO, 224 Punkte. 2. KTM 199. 3. Husqvarna 159. 4. GASGAS 154. 5. Honda 131.