Moto2-Karriere: Collin Veijer ab 2025 fix bei KTM-Ajo

Es war ein schlecht gehütetes Geheimnis. Das große Talent Collin Veijer steigt 2025 auf. Der Niederländer unterschrieb beim Red Bull-KTM-Team von Aki Ajo für einen Start in der Moto2-Weltmeisterschaft.

Dass Collin Veijer eher früher als später in die mittlere GP-Klasse aufsteigen würde, verriet nicht nur die Statur des Niederländers. Drahtig, aber fast 1,80 m groß, muss sich Veijer extrem auf die Ergonomie eines Moto3-Renners anpassen. Nach dem Red Bull Rookies Cup, Starts in der JuniorGP-WM und zwei Jahren in der Moto3-WM bei Intact GP folgt 2025 der Aufstieg.

Den erkämpfte sich der 19-Jährige aber in erster Linie durch seine Ergebnisse. Bereits in seinem Debütjahr begeisterte Veijer mit hoher Konstanz. Als wäre er bereits seit Jahren ein Teil der nervösen Moto3, behielt er meistens den Überblick. Mit sieben Top-5 Ergebnissen und WM-Rang 7 wurde sogar schon 2023 über einen schnellen Aufstieg spekuliert. Erst recht, als «CV95» in Sepang seinen ersten GP-Sieg holte.»

Gemeinsam mit Moto3-Teamchef Peter Öttl fiel dennoch die Entscheidung für ein zweites Ausbildungsjahr auf der Moto3-Husqvarna. Mit noch mehr Fokus und Zweikampfstärke mischt Veijer 2024 endgültig an der Spitze mit. Aktuell liegt die #95 auf dem vierten WM-Platz. Sein bisheriges Meisterstück vollführte Collin Veijer beim spanischen Grand Prix, als er im Hexenkessel von Jerez beeindruckend siegte.

Trotz einer starken Bindung zur deutschen Intact GP-Struktur um Jürgen Lingg und der leidenschaftlichen Förderung durch Moto3-Chef Peter Öttl entschied sich Veijer wie auch bereits vorab auf SPEEDWEEK.com berichtet, nun für das Andockmanöver bei dem Team mit der wohl größten Reputation im Fahrerlager, wenn es um das weitere Heranführen in Richtung WM-Spitze geht. In Anwesenheit des KTM-Managements mit Motorsport-Direktor Pit Beirer und Straßensport-Chef Jens Hainbach unterschrieb Veijer eine Vereinbarung ab 2025 für die Moto2 bei Red Bull-KTM-Ajo.

Veijer wird Teamkollege von Deniz Öncü. Der junge Türke fährt 2024 als Rookie in der Moto2. Für 2025 bekommt er an der Seite des sprichwörtlich großen Aufsteigers aus Holland eine zweite Chance. Damit ist auch klar: Celestino Vietti wird KTM-Ajo nach nur einer Saison wieder verlassen müssen.

Collin Veijer nach der Vertragsunterschrift: «Ich bin überglücklich, dass ich bei Aki und dem Red Bull KTM Ajo Team in der Moto2 unterschrieben habe. KTM ist in allen GP-Klassen vertreten und das ist ein großartiger Schritt für meine Karriere. Es ist ein so renommiertes Team und die bisherigen Ergebnisse sprechen für sich. Sicherlich wird es nicht einfach sein, von der Moto3 zu kommen, aber ich werde mich gut vorbereiten. 2025 ist der richtige Zeitpunkt, um den Schritt zu machen, auch physisch wird mir die Moto2-Maschine besser liegen.

Der Niederländer weiter: «Gleichzeitig ist mir bewusst, dass wir erst die Hälfte der Saison hinter uns haben und ich werde mich weiterhin voll konzentrieren, um das bestmögliche Ergebnis in der Moto3 zu erreichen.»

Auch Aki Ajo hob den Daumen nach der Einigung mit dem Moto3-Siegfahrer: «Ich bin sehr froh, Collin an Bord zu haben. Er hat große Fortschritte und Professionalität gezeigt und hat bereits seine ersten Schritte im Programm gemacht, indem er am Red Bull MotoGP Rookies Cup teilgenommen hat. Während seiner zwei Saisons in der Moto3 hat er gezeigt, dass er ein Fahrer ist, der eine große Zukunft auf der Weltbühne vor sich hat. Was ich auch respektiere, ist sein Fokus und seine Aufopferung, denn sein Leben ist dem Erreichen seiner Ziele auf höchstem Niveau gewidmet. Es ist mir eine Freude, mit ihm die Arbeit der KTM Academy fortzusetzen.»

Moto3-WM-Stand nach 10 von 20 Rennen:

1. Alonso, 199 Punkte. 2. Ortola 146. 3. Holgado 133. 4. Veijer 131. 5. Munoz 88. 6. Yamanaka 82. 7. Fernández 75. 8. Rueda 65. 9. Kelso 64.10. Piqueras 60. 11. Furusato 54. 12. Nepa 51. 13. Suzuki 44. 14. Roulstone 44. 15. Eseteban 41. 24. Dettwiler 2.



Konstrukteurs-WM:

1. CFMOTO, 199 Punkte. 2. KTM 179. 3. Husqvarna 148. 4. GASGAS 138. 5. Honda 118.