Moto3-Quali, Barcelona: Siebte Pole für David Alonso

Im finalen Moto3-Qualifying der Saison 2024 holte sich David Alonso eine glorreiche siebte Pole-Position. Husqvarna-Pilot Collin Veijer und WM-Kontrahent Ivan Ortola komplettieren die erste Startreihe.

Als Einstimmung auf die entscheidenden 15 Minuten hatte die Fans in Barcelona bereits ein sehr kurzweiliges erstes Qualifying gesehen. Während Intact-GP-Pilot Tatsuki Suzuki in der Lage war, die kurze Sitzung von der Spitze zu kontrollieren, wurden die drei weiteren Nachzügler erst in der letzten Sekunde definiert.

Neben Snipers-Honda-Pilot Matteo Bertelle gelangen den weiteren Japanern Furusato und Yamanaka die wichtigen Verbesserungen für den Einzug ins Q2. Den verpassten Wildcard-Pilot und Rookies-Cup-Sieger Alvaro Carpe genauso wie Ersatzpilot Marcos Uriarte und Noah Dettwiler aus der Schweiz.

Alle Topfahrer der WM 2024 hatten sich bereits im Zeittraining für den Kampf um die besten Startplätze beim Saisonfinale qualifiziert. Bei optimalen Bedingungen auf dem Circuit de Catalunya war es dann Weltmeister David Alonso, der die erste Bestzeit einlieferte. Der Kolumbianer legte umgehend nach und unterbot als erster Pilot die 1:46er-Marke.

Collin Veijer aus der Mannschaft von Peter Öttl, kam im ersten Anlauf nicht über einen siebten Platz hinaus. Die Rivalen des Holländers im Match um den Vizetitel, Ivan Ortola und Dani Holgado hatten die erste Aufgabe mit Platz 2 und 4 besser gelöst. Dazwischen die beste Honda unter Rookie Angel Piqueras.

Wie so oft im Verlauf der Saison wurden die letzten Minuten des Q2 in der kleinsten WM-Klasse zum Nervenkrieg. Mit dem Ziel, sich einen optimalen Windschatten zu sichern, bildete sich in der Einführungsrunde zum letzten Schuss eine riesige Gruppe – und wie so oft ging der Plan schief. Keinem der Windschattenspieler gelang eine entscheidende Verbesserung.

Nicht beeindrucken von den Spielchen ließ sich Intact-Ass Collin Veijer. «CV95» ging solo auf Jagd und meisterte mit einer 1:46,2 den Sprung auf den zweiten Platz. Nur WM-Dominator Alonso blieb unangetastet. Dessen 1:45,905 min bedeutete auch einen neuen Moto3-Rekord in Barcelona.

Mit Ortola auf Platz 3 und Holgado auf Rang 5, gelang allen WM-Spitzenleuten eine Platzierung in den ersten beiden Startreihen. Mit Piqueras (4.), Lunetta (6.), Fernandez (7.) und Furusato (8.) sind auch vier Piloten auf einer Moto3-Honda gut für den letzten GP der Saison aufgestellt.

Ergebnisse Moto3 Qualifying 2 Barcelona, (16. November):

1. David Alonso (CO), KTM, 1:45,905 min

2. Collin Veijer (NL), Husqvarna, +0,347 sec

3. Ivan Ortola (E), KTM, +0,371

4. Angel Piqueras (E), Honda, +0,568

5. Daniel Holgado (E), GASGAS, +0,645

6. Luca Lunetta (I), Honda, +0,670

7. Adrián Fernández (E), Honda, +0,773

8. Taiyo Furusato (J), Honda, +0,875

9. Jacob Roulstone (AUS) GASGAS, +0,909

10. Tatsuki Suzuki (J), Husqvarna, +0,948

11. Stefano Nepa (I), KTM, +0,972

12. David Muñoz (E), KTM, +0,985

13. David Almansa (E), Honda, +1,205

14. Joel Kelso (AUS), KTM, +1,149

15. Ryusei Yamanaka (J), KTM, +1,163

16. Scott Ogden (GB), Honda, +1,225

17. Matteo Bertelle (I), Honda, +1,280

18. José Antonio Rueda (E), KTM, +1,504