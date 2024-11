Nummer 14: Alonso beendet Moto3-Karriere als Sieger

Für Moto3-Weltmeister David Alonso hätte es sportlich kein schöneres Finale sein können. Der CFMOTO-Held fuhr erneut überragend und holte den 14. Sieg der Saison. Dani Holgado erkämpfte sich Platz 2 der Moto3-WM.

Das 20. und letzte Rennen der Moto3 stand ganz im Zeichen Vergabe des Vizetitels in der kleinsten Hubraumkategorie. Noch drei Fahrer hatten die Chance, sich zur Nummer 2 hinter Weltmeister David Alonso zu fahren. Collin Veijer aus den Niederlanden und der Spanier Daniel Holgado lagen mit 236 Punkten sogar gleichauf. Ivan Ortola auf WM-Rang 4 ging mit 19 Punkten Rückstand auf die Piste in Catalunya.

Interessant auch: Für die Top-4 der Weltmeisterschaft war es zugleich das letzte Moto3-Rennen. Alonso, Veijer, Holgado und Ortola werden 2025 in der Moto2-WM aktiv sein.



Die gleichen Top-4 hatten sich auch im Quali in die ersten beiden Startreihen gestellt. Garniert mit den Honda-Piloten Angel Piqueras und Luca Lunetta eröffneten die 26 Youngster den finalen Renntag der Rennsaison 2024.

Mit Ausnahme von Stefano Nepa, der seine KTM schon der vierten Kurve ins Kiesbett warf, kamen alle Racer gut durch die Startphase des Rennens über 18 Runden. David Alonso ließ keine Zweifel aufkommen. Vor Dani Holgado und Ivan Ortola führte der CFMOTO-Held das Feld in Runde 2. Nicht optimal von der Linie gekommen war Husqvarna-Ass Veijer. «CV95» musste sich zunächst auf Platz 7 einfädeln.

Dessen Teamkollege, Tastsuki Suzuki drehte auf Platz 11 die schnellste Rennrunde und brachte damit das Feld in Moto3-Tradition eng zusammen. Mit in der Spitze: David Munoz, der Veijer 2025 bei Intact-GP ersetzen wird sowie die beiden Spanier Angel Piqueras und Adrian Fernandez. Bestückt mit einem neuen Triebwerk von Honda waren beide Leopard-Piloten in der Hitze von Malaysia mit Motorschaden ausgefallen.

In Barcelona schien das Motorrad nun besser zu funktionieren. In Runde 4 gelang es Fernandez Weltmeister Alonso von Platz 1 zu verdrängen. Die #80 fiel im Tumult bis auf die achte Position zurück. Doch auch damit lag Alonso nur eine Sekunde hinter Fernandez. Als auch Joel Kelso und Taiyo Furusato Druck in der Führungsgruppe machten, war wieder einmal ein maximal bunter Moto3-Zirkus in Aktion.

Zur Mitte des Rennens lagen 18 Piloten binnen zwei Sekunden und am Ende der ein Kilometer langen Zielgeraden schossen mit Holgado, Munoz, Fernandez und Ortola vier Fahrer nebeneinander auf den Bremspunkt zu. Die beiden konstanteste Fahrer der Saison, Alonso und Veijer, gingen das Tempo mit.

Zum Beginn der Schlussphase machte Leopard-Pilot Adrian Fernandez den stärksten Eindruck. Der jüngere Bruder von Trackhouse-MotoGP-Pilot Raul unternahm alles, um dem Feld zu entkommen. Sechs Runden vor der Flagge hatte sich die #31 um 0,4 Sekunden abgesetzt. Alonso ging darauf sofort auf Platz und versuchte die Flucht zu verhindern.

Mit Erfolg. Der Kolumbianer zog das Feld wieder an Fernandez heran – und der Ausgang des Rennens war wieder komplett offen. Mit drei Runden auf der Anzeige hatte die #80 mit einer neuen schnellsten Rennrunde wieder das Kommando. Mit Ortola auf Rang 3, Holgado auf Platz 5 und Veijer auf 10 war der Vizetitel jetzt an Tech3-Pilot vergeben.

Noch zwei Runden waren zu fahren, da gingen Fernandez und Holgado voll auf Sieg; beide schnappten sich Alonso, der sich aber Eingangs der letzten sofort wieder revanchierte. David Alonso fuhr wieder einmal fehlerfrei – der Weltmeister überfuhr den Zielstreich zum 14. Mal als Sieger und ist damit unangefochtener Rekordalter. Dani Holgado überzeugte ebenfalls. Trotz der schnellsten Runde zum Schluss blieb dem Spanier Rang 2 – aber als Trost die Vizeweltmeisterschaft. Rookie Angel Piqueras schafft es als Dritter ein weiteres Mal aufs Podest.

Enttäuschung dagegen bei Collin Veijer. Nach Platz 10 im Rennen muss der Intact-GP-Pilot WM-Rang 3 zum Abschluss seiner Moto3-Karriere akzeptieren.

Einen wenig versöhnlichen Abschied seiner Rookie-Saison erlebte Noah Dettwiler. Der Eidgenosse. Als 23. landet der 19-jährige KTM-Pilot abgeschlagen auf dem vorletzten Platz. Einmaliger Höhepunkt bleibt Rang 14 in den USA, die dem Rookie zwei WM-Punkte einbrachte.

Den Titel des besten Rookies sichert sich souverän Leopard-Pilot Piqueras, der 2025 auf einen KTM im MT-MSi-Team wechselt. Überstrahlt wurde das Finale und die gesamte vom perfekten Auftritt des erfolgreichsten Moto3-Pilote der Geschichte – Weltmeister David Alonso.

Ergebnisse Moto3 Barcelona, Rennen (17. November):

1. David Alonso (CO), KTM, 18 Runden in 32:27,723 min

2. Daniel Holgado (E), GASGAS, +0,147 sec

3. Angel Piqueras (E), Honda, +1,210

4. José Antonio Rueda (E), KTM, +1,352

5. David Muñoz (E), KTM, +1,558

6. Ryusei Yamanaka (J), KTM, +1,685

7. Taiyo Furusato (J), Honda, +1,753

8. Jacob Roulstone (AUS), GASGAS, +2,025

9. Ivan Ortola (E), KTM, +2,093

10. Collin Veijer (NL), Husqvarna, +2,713

11. Adrián Fernández (E), Honda, +3,418

12. Joel Kelso (AUS), KTM, +4,698

13. Tatsuki Suzuki (J), Husqvarna, +10,823

14. David Almansa (E), Honda, +10,939

15. Matteo Bertelle (I), Honda, +10,957



Ferner

23. Noah Dettwiler (CH), KTM, +36,537

Moto3-WM-Stand nach 20 von 20 Rennen:

1. Alonso, 421 Punkte. 2. Holgado 256. 3. Veijer 242. 4. Ortola 224. 5. Munoz 172. 6. Fernandez 158. 7. Rueda 157 8. Piqueras 153. 9. Kelso 138. 10. Furusato 137. 11. Yamanaka 131. 12. Lunetta 112. 13. Nepa 93. 14. Suzuki 91. 15. Roulstone 66. 25. Dettwiler 2.



Konstrukteurs-WM:

1. CFMOTO, 421 Punkte. 2. KTM 333. 4. Honda 300. 4. Husqvarna 269. 5. GASGAS 265.