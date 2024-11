Daniel Holgado (2.): «Ich hatte keine Strategie»

Daniel Holgado (GASGAS) wurde im letzten Moto3-Rennen der Saison Zweiter. Damit sicherte er sich Platz 2 in der Gesamtwertung. 2025 beginnt für ihn ein neues Abenteuer in der Moto2-WM – als Teamkollege von David Alonso.

Daniel Holgado schaffte mit Platz 2 im Moto3-Rennen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya einen erfolgreichen Saisonabschluss. Der 19-Jährige startete sehr gut ins Wochenende und war am Freitag im Zeittraining der Schnellste. Am Samstag fuhr er im Qualifying die fünftschnellste Zeit.

Im Rennen am Sonntag kam er von Startplatz 5 gut weg und setzte sich auf Position 3. In Runde 2 lag er bereits auf dem zweiten Platz hinter Weltmeister David Alonso (CFMOTO). Zu Beginn der dritten Runde schnappte er sich den Kolumbianer und setzte sich an die Spitze. Danach lieferte sich der Spanier einen engen Kampf mit Honda-Pilot Adrian Fernandez. Alonso, der zwischenzeitlich auf Platz 8 zurückfiel, arbeitete sich wieder an die Spitze, Holgado fiel auf Rang 5 zurück. In der letzten Runde lief es auf einen Dreikampf zwischen Alonso, Holgado und Fernandez hinaus. Am Ende hatte Alonso die Nase vorn und querte 0,147 sec vor dem GASGAS-Piloten die Ziellinie.

«Ich bin sehr zufrieden mit dem Podium und meinem Rennen, und auch mit Platz 2 in der Meisterschaft – das war sehr wichtig für mich und das Team», freute sich Holgado. «Es war ein unglaubliches Jahr und ich gab alles, aber David war einfach der Beste. Das Wochenende war sehr positiv, ich hatte in allen Sessions ein gutes Gefühl. Ich bin sehr glücklich mit meinem letzten Rennen in der Moto3.»

Mit dem Podestplatz konnte sich Holgado den zweiten Platz in der Meisterschaft sichern. Vor dem Rennen lag er in der WM-Tabelle punktegleich mit Intact-GP-Pilot Collin Veijer auf Platz 2. Wie ging er mit dem Druck am letzten Wochenende der Saison 2024 um? «Ich hatte keine Strategie für dieses Wochenende und wollte es einfach genießen. Das ist das Wichtigste, um schnell zu fahren – das ist mir gelungen. Ich genieße es jetzt mit meiner Familie und meinen Freunden, denn es war auch mein Heim-Grand-Prix.»

2025 wird Daniel Holgado als Teamkollege von David Alonso im Aspar-Team in der Moto2-WM an den Start gehen.

Ergebnisse Moto3 Barcelona, Rennen (17. November):

1. David Alonso (CO), KTM, 18 Runden in 32:27,723 min

2. Daniel Holgado (E), GASGAS, +0,147 sec

3. Angel Piqueras (E), Honda, +1,210

4. José Antonio Rueda (E), KTM, +1,352

5. David Muñoz (E), KTM, +1,558

6. Ryusei Yamanaka (J), KTM, +1,685

7. Taiyo Furusato (J), Honda, +1,753

8. Jacob Roulstone (AUS), GASGAS, +2,025

9. Ivan Ortola (E), KTM, +2,093

10. Collin Veijer (NL), Husqvarna, +2,713

11. Adrián Fernández (E), Honda, +3,418

12. Joel Kelso (AUS), KTM, +4,698

13. Tatsuki Suzuki (J), Husqvarna, +10,823

14. David Almansa (E), Honda, +10,939

15. Matteo Bertelle (I), Honda, +10,957



Ferner

23. Noah Dettwiler (CH), KTM, +36,537

Moto3-WM-Stand nach 20 von 20 Rennen:

1. Alonso, 421 Punkte. 2. Holgado 256. 3. Veijer 242. 4. Ortola 224. 5. Munoz 172. 6. Fernandez 158. 7. Rueda 157 8. Piqueras 153. 9. Kelso 138. 10. Furusato 137. 11. Yamanaka 131. 12. Lunetta 112. 13. Nepa 93. 14. Suzuki 91. 15. Roulstone 66. 25. Dettwiler 2.

Konstrukteurs-WM:

1. CFMOTO, 421 Punkte. 2. KTM 333. 4. Honda 300. 4. Husqvarna 269. 5. GASGAS 265.