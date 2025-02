Schock für Noah Dettwiler: Verletzung bei Jerez-Test

Der Schweizer Noah Dettwiler stürzte in Jerez und verletzte sich am linken Handgelenk

Der Schweizer Noah Dettwiler zog sich bei einem Sturz beim Moto3-Test in Jerez eine Verletzung im linken Handgelenk zu. Er wird sich am Freitag in Barcelona operieren lassen.

Der CIP-Green-Power-Pilot Noah Dettwiler hatte am zweiten Tag des Moto3-Tests in Jerez in der zweiten Session einen heftigen Highsider in Kurve 6 und zog sich dabei eine Verletzung im linken Handgelenk zu. Der Schweizer kehrte bereits nach Barcelona zurück, um sich dort am Freitag einer Operation zu unterziehen.

«Wir sind bei Dr. Mir, der schon einige MotoGP-Fahrer behandelt hat und warten auf die Operation, die morgen stattfinden wird. Danach wissen wir, wie es weitergehen wird», meinte sein Manager David Kriech am heutigen Donnerstag gegenüber SPEEDWEEK.com.

Wie lange der 19-Jährige ausfallen wird, ist noch unklar. Am Donnerstag – dem letzten Tag des Jerez-Tests – ersetzt ihn der 18-jährige JuniorGP-Pilot Adrian Cruces.

Dettwiler wird in den letzten Monaten vom Pech verfolgt. Im Moto3-Rennen in Motegi im vergangenen Oktober flog er in der ersten Runde per Highsider heftig ab. Er schlug auf den Asphalt auf und brach sich das Steißbein. Bereits beim nächsten Rennen auf Phillip Island war er wieder am Start.