Moto3-Test, Jerez: Rueda (KTM) mit Fabelrunde

KTM-Ajo-Pilot Jose Antonio Rueda fuhr am dritten Tag des Moto3-Tests in Jerez eine Rekordrunde. Joel Kelso (KTM) und Adrian Fernandez (Honda) folgten auf den Rängen 2 und 3. Rookie Alvaro Carpe (KTM) auf Rang 5.

An Tag zwei in Jerez erzielte Intact-GP-Neuzugang David Munoz einen Streckenrekord. Das Moto3-Feld war in Andalusien nahe zusammengerückt – zwölf Fahrer lagen innerhalb einer Sekunde.

Am Donnerstag machten sich die Fahrer und Teams auf zum letzten Testtag auf dem Circuito de Jerez, bevor Anfang März in Thailand das erste Saisonrennen stattfindet. Nicht mehr dabei war der Schweizer Noah Dettwiler, der am Mittwochnachmittag in der zweiten Session einen heftigen Highsider in Kurve 6 hatte und sich eine Verletzung am linken Handgelenk zugezogen hatte. Wie lange der 19-Jährige ausfallen wird, ist noch unklar. Am Freitag wird er in Barcelona operiert. Am Donnerstag ersetzte ihn der 18-jährige JuniorGP-Pilot Adrian Cruces im CIP-Green-Power-Team.

Schon zu Beginn der ersten Session am Donnerstagvormittag war es mit 20 Grad angenehm warm. Die Moto3-Fahrer zögerten nicht lange und fuhren der Reihe nach Bestzeiten. KTM-Ajo-Pilot Jose Antonio Rueda pulverisierte den Streckenrekord von Munoz vom Vortag und fuhr mit 1:43,357 min um 0,247 sec schneller. Mit etwas Respektabstand dahinter folgten Joel Kelso (KTM) und Adrian Fernandez (Honda).

In der zweiten Session am Nachmittag war Rueda wieder der Schnellste – er blieb mit 1:43,806 min jedoch über vier Zehntelsekunden über seiner Rekordrunde vom Vormittag. Teamkollege und Moto3-Rookie Alvaro Carpe gelang in dieser Session mit 1:43,901 min die zweitschnellste Zeit.

In der dritten Session am Abend war dann nicht mehr viel los auf der Strecke. Wie die Moto2-Piloten zuvor packten viele Teams vorzeitig zusammen – die drei Tage intensives Testen auf derselben Strecke waren für viele genug.

Die Bestzeiten vom Donnerstagvormittag blieben bestehen. Moto3-Neuling Carpe hatte noch nicht genug und steigerte sich auf 1:43,770 min und Gesamtrang 5, womit er beim dreitägigen Jerez-Test schnellster Rookie war.

Auf Rang 4: der Japaner Ryusei Yamanaka, der an allen drei Tagen in Andalusien schnell war. Sein Landsmann Taiyo Furusato belegte am Donnerstag Platz 6.

Die beiden Intact-GP-Piloten David Munoz und Guido Pini belegten am Donnerstag die Ränge 8 und 12. Das deutsche Team kann zufrieden sein – Munoz stellte in Jerez seinen Speed unter Beweis, der 17-jährige Rookie Pini konnte sich konstant steigern. Auf die Fabelzeit von Rueda hatte der Italiener nur 0,914 sec Rückstand.

Das Moto3-Feld war auch am dritten Testtag eng beisammen. 12 Fahrer lagen innerhalb einer Sekunde. Jetzt heißt es erstmal durchschnaufen, bevor vom 28. Februar bis 2. März in Buriram das erste Rennwochenende stattfindet.

Ergebnis Moto3-Test Jerez (20. Februar):

1. Jose Antonio Rueda (E), KTM, 1:43,357 min

2. Joel Kelso (AUS), KTM, +0,235 sec

3. Adrian Fernandez (E), Honda, +0,325

4. Ryusei Yamanaka (J), KTM, +0,366

5. Alvaro Carpe (E), KTM, +0,413

6. Taiyo Furusato (J) Honda, +0,561

7. Matteo Bertelle (I), KTM, +0,580

8. David Munoz (E), KTM, +0,639

9. Scott Ogden (GB), KTM, +0,710

10. David Almansa (E), Honda, +0,781

11. Luca Lunetta (I), Honda, +0,903

12. Guido Pini (I), KTM, +0,914

13. Angel Piqueras (E), KTM, +1,154

14. Maximo Quiles (E), KTM, +1,230

15. Ruche Moodley (ZA), KTM, 1,285

Ergebnis Moto3-Test Jerez (19. Februar):

1. David Munoz (E), KTM, 1:43,604 min

2. Angel Piqueras (E), KTM, +0,108 sec

3. Jose Antonio Rueda (E), KTM, +0,116

4. Ryusei Yamanaka (J), KTM, +0,158

5. Adrian Fernandez (E), Honda, +0,304

6. Matteo Bertelle (I), KTM, +0,410

7. Alvaro Carpe (E), KTM, +0,607

8. Joel Kelso (AUS), KTM, +0,731

9. Maximo Quiles (E), KTM, +0,735

10. Scott Ogden (GB), KTM, +0,772

11. David Almansa (E), Honda, +0,816

12. Taiyo Furusato (J) Honda, +0,996

13. Luca Lunetta (I), Honda, +1,025

14. Guido Pini (I), KTM, +1,093

15. Nicola Carraro (I), Honda, +1,164

Ergebnis Moto3-Test Jerez (18. Februar):

1. Angel Piqueras (E), KTM, 1:44,442 min

2. Maximo Quiles (E), KTM, +0,454 sec

3. Alvaro Carpe (E), KTM, +0,470

4. Jose Antonio Rueda (E), KTM, +0,518

5. Adrian Fernandez (E), Honda, +0,643

6. David Almansa (E), Honda, +0,670

7. Ryusei Yamanaka (J), KTM, +0,742

8. Joel Kelso (AUS), KTM, +0,934

9. Scott Ogden (GB), KTM, +0,986

10. Matteo Bertelle (I), KTM, +1,046

11. Stefano Nepa (I), Honda, +1,356

12. Nicola Carraro (I), Honda, +1,368

13. Luca Lunetta (I), Honda, +1,440

14. Taiyo Furusato (J), Honda, +1,484

15. Guido Pini (I), KTM, +1,547