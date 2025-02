Noah Dettwiler verpasst Moto3-WM-Auftakt in Thailand

Der Schweizer Noah Dettwiler wird das erste Rennen in Buriram verpassen. Er zog sich bei einem Sturz beim Moto3-Test in Jerez eine Verletzung im linken Handgelenk zu. Er wurde am Freitag in Barcelona operiert.

Noah Dettwiler, der einzige deutschsprachige Stammpilot der Motorrad-Straßenweltmeisterschaft, hatte am zweiten Tag des Moto3-Tests in Jerez in der zweiten Session einen heftigen Highsider in Kurve 6 und zog sich dabei eine Verletzung im linken Handgelenk zu.

Am Freitag wurde der Schweizer in Barcelona in der Klinik von Dr. Xavier Mir operiert. «Die Operation ist gut verlaufen, man hat ihm im linken Handgelenk eine Platte und Schrauben eingesetzt. Wir werden am Samstag zurück in die Schweiz reisen, wo er so früh es geht mit der Reha beginnen wird», erklärte sein Manager David Kriech. «Wir werden somit leider Thailand verpassen, arbeiten aber daraufhin, dass wir hoffentlich in Argentinien zurück sein können. Das wird sich aber erst bei den weiteren Untersuchungen zeigen und wie der Heilungsprozess verläuft.»

Dettwiler wird in den letzten Monaten vom Pech verfolgt. Im Moto3-Rennen in Motegi im vergangenen Oktober flog er in der ersten Runde per Highsider heftig ab. Er schlug auf den Asphalt auf und brach sich das Steißbein. Bereits beim nächsten Rennen auf Phillip Island war er wieder am Start.