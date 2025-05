Krimi in Le Mans: Rueda profitiert, KTM dominiert 11.05.2025 - 11:51 Von Thomas Kuttruf

© Gold & Goose Letzte Runde des Moto3-Krimis in Le Mans: Jose Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) holte den Sieg © Gold & Goose Joel Kelso (66.) führte das Moto3-Rennen von Ende der ersten Runden bis zur letzten Kurve an © Gold & Goose Saisonsieg Nummer 4 für KTM-Ajo-Pilot Jose Antonio Rueda Zurück Weiter

Lange führte eine große Gruppe das Moto3-Rennen in Le Mans an. Doch zum Finale schrumpfte die Spitze. In einem heißen Finale in der letzten Kurve profitierte der Tabellenführer. Rueda siegte vor Kelso und Munoz.