Moto3, Quali: Zwei Rookies vorne, Öttl-Team feiert

Moto3-Rookie Maximo Quiles (17) eroberte in Le Mans seine erste Pole-Position in der Weltmeisterschaft, Guido Pini ließ als Zweitplatzierter das deutsche Team Liqui Moly Dynavolt Intact KTM von Peter Öttl jubeln.

Im Zeittraining am Freitag landete David Munoz aus dem deutschen Team Liqui Moly Dynavolt Intact KTM mit 1:40,236 min auf dem ersten Platz, im FP2 am Samstagmorgen verbesserte der Australier Joel Kelso (Levelup MTA KTM) den Streckenrekord auf 1:39,885 min.

Aus dem 15-minütigen Qualifying 1 schafften am Samstagmittag Jacob Roulstone, Luca Lunetta, Vicente Perez und Nicola Carraro den Aufstieg ins Q2, wo sie auf die Top-14 aus dem Zeittraining trafen.

Der Österreicher Jakob Rosenthaler (Denssi BOE KTM), in Le Mans als Ersatzfahrer dabei, sowie der Schweizer Noah Dettwiler (CIP Green Power KTM) ließen im Qualifying 1 lediglich den Briten Eddie O’Shea hinter sich, der in seiner ersten fliegenden Runde stürzte und deshalb auf keine Zeit kam.

Im Qualifying 2 sorgte nach drei Runden Maximo Quiles mit 1:39,947 min für die erste nennenswerte Bestzeit und führte damit über eine halbe Sekunde vor dem WM-Zweiten Angel Piqueras, Adrian Fernandez und den beiden Intact-Piloten Munoz und Guido Pini.

Im zweiten Stint blieb die Bestzeit von Quiles unangetastet, der Spanier eroberte seine erste Pole-Position in der Moto3-Weltmeisterschaft. Beeindruckend: Der 17-Jährige hat die Rennen in Katar und Jerez wegen eines gebrochenen Daumens verpasst und ist in Frankreich zurück von dieser Verletzung.

Pini stürmte in den letzten Sekunden mit 0,089 sec Rückstand auf Rang 2, den dritten Platz in der ersten Startreihe eroberte Kelso.



Die zweite Startreihe bilden Piqueras, Adrian Fernandez und Munoz.

WM-Leader Jose Rueda aus dem Team Red Bull KTM Ajo strandete hinter dem Argentinier Perrone auf Startplatz 8. Teamkollege Alvaro Carpe wurden die Zeiten aus dem ersten Stint gestrichen, weil er die Boxengasse wenige Sekunden zu früh verlassen hatte, als die Ampel noch auf Rot stand. Der Rookies-Cup-Sieger aus dem Vorjahr rettete sich noch auf Position 13.

Ergebnisse Moto3 Le Mans, Qualifying (10. Mai):

1. Maximo Quiles (E), KTM, 1:39,947 min

2. Guido Pini (I), KTM, +0,089 sec

3. Joel Kelso (AUS), KTM, +0,098

4. Angel Piqueras (E), KTM, +0,202

5. Adrian Fernandez (E), Honda, +0,404

6. David Munoz (E), KTM, +0,411

7. Valentin Perrone (ARG), KTM, +0,496

8. Jose Antonio Rueda (E), KTM, +0,530

9. David Almansa (E), Honda, +0,533

10. Nicola Carraro (I), Honda, +0.647

11. Taiyo Furusato (J), Honda, +0,675

12. Ryusei Yamanaka (J), KTM, +0,677

13. Alvaro Carpe (E), KTM, +0,722

14. Vicente Perez (E), KTM, +0,782

15. Dennis Foggia (I), KTM, +0,816

16. Luca Lunetta (I), Honda, +0,985

17. Scott Ogden (GB), KTM, +1,226

18. Jacob Roulstone (AUS), KTM, +1,416

22. Jakob Rosenthaler (A), KTM

23. Noah Dettwiler (CH), KTM