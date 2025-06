6 Tausendstelsekunden fehlten Carpe zum ersten Sieg

KTM-Ajo-Pilot Alvaro Carpe holte sich im Moto3-Rennen in Mugello seinen dritten Podiumsplatz in dieser Saison. Im Grand Prix verpasste der Rookie seinen ersten Sieg um nur sechs Tausendstelsekunden.

Moto3-Rookie Alvaro Carpe war in Mugello von der Pole-Position gestartet und führte das Feld in die San-Donato-Kurve. Am Ende der ersten Runde wurde er auf der Start-Ziel-Geraden aus dem Windschatten heraus von fünf Fahrern überholt. Schon in der zweiten Runde holte er sich die Führung zurück. In der zweiten Rennhälfte schrumpfte das Spitzenfeld auf zwölf Fahrer zusammen, Carpe behielt die Führung. In der letzten Runde kam es zu einem spannenden Kampf zwischen Carpe und den beiden Aspar-Piloten Maximo Quiles und Dennis Foggia. Am Ende fuhr Carpe 0,006 Sekunden hinter Quiles über die Ziellinie. Mit dem zweiten Platz erzielte der KTM-Ajo-Pilot seinen zweiten Podiumsplatz in Folge.

«Wir waren heute ganz nah dran am Sieg. In der letzten Kurve hatte ich einen kleinen Schreckmoment, und ich glaube, das kostete uns den Sieg», haderte Carpe mit der verpassten Chance. «Das Rennen hat Spaß gemacht, und wir haben großartige Arbeit geleistet, wir waren immer in den Spitzenplätzen. Die Gruppe war sehr groß, und mehrere Fahrer haben mich am Ende der Geraden ständig überholt, aber es war wichtig, gut positioniert zu sein, um Probleme zu vermeiden.

Über den spannenden Kampf im Finish sagte der Spanier: «Ich habe viel darüber nachgedacht, wie ich die letzten Runden angehen soll – das ist ein wichtiger Aspekt, also werden wir uns weiter verbessern und dazulernen. Unsere Position kann verbessert werden, aber die Arbeit, die wir geleistet haben, war tadellos, also müssen wir weitermachen und auf unseren Moment warten.»

Die Rookie-of-the-Year-Wertung führt der 18-Jährige mit 20 Punkten Vorsprung auf Quiles an, in der Gesamtwertung ist er derzeit Dritter. Teamkollege Jose Antonio Rueda belegte in Mugello mit 0,102 Sekunden Rückstand auf Sieger Quiles den vierten Platz. Die Moto3-Gesamtwertung führt Rueda mit 56 Punkten Vorsprung auf Angel Piqueras an.

Ergebnisse Moto3 Mugello, Rennen (22. Juni):

1. Maximo Quiles (E), KTM, 17 Runden in 33:17,697 min

2. Alvaro Carpe (E), KTM, +0,006 sec

3. Dennis Foggia (I), KTM, +0,066

4. Jose Antonio Rueda (E), KTM, +0,102

5. David Munoz (E), KTM, +0,212

6. Taiyo Furusato (J), Honda, +0,312

7. Angel Piqueras (E), KTM, +0,426

8. Valentin Perrone (ARG), KTM, +0,448

9. Joel Kelso (AUS), KTM,+0,550

10. Ryusei Yamanaka (J), KTM, +1,242

11. Nicola Carraro (I), Honda, +2,986

12. Scott Ogden (GB), KTM, +5,048

13. Jacob Roulstone (AUS), KTM, +10,469

14. Stefano Nepa (I), Honda, +10,504

15. Cormac Buchanan (NZ), KTM, +10,811



19. Noah Dettwiler (SUI), KTM, +16,482

WM-Stand nach 9 von 22 Rennen:

1. Jose Antonio Rueda, 162 Punkte. 2. Angel Piqueras 106. 3. Alvaro Carpe 105. 4. Joel Kelso 93. 5. Maximo Quiles 85 6. Taiyo Furusato 77. 7. Luca Lunetta 63. 8. David Munoz 62 9. Adrian Fernandez 61. 10. David Almansa 56 11. Ryusei Yamanaka 55. 12. Dennis Foggia 49. 13. Matteo Bertelle 40. 14. Valentin Perrone 35. 15. Stefano Nepa 31.



Konstrukteurs-WM:

1. KTM, 225 Punkte. 2. Honda 126.