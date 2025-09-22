Moto3: Uriarte und Salmela 2026 bei Red Bull KTM

Die Moto3-Teams KTM Ajo und KTM Tech3 werden 2026 mit jeweils einem Rookie antreten. Brian Uriarte wird neben Alvaro Carpe in den Farben von Ajo fahren, Rico Salmela wird neuer Teamkollege von Valentin Perrone bei Tech3.

Brian Uriarte wird 2026 im KTM-Ajo-Team neuer Teamkollege von Alvaro Carpe und WM-Leader Jose Antonio Rueda ersetzen, der nächstes Jahr in die Moto2-WM aufsteigt. Uriarte sicherte sich kürzlich in Misano den Gesamtsieg im Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025. Der 17-jährige Spanier aus Santander kam aus der European-Talent-Cup-Serie und wurde 2024 Zweiter im Rookies Cup. 2025 holte er sieben Siege und sicherte sich in Misano den Gesamtsieg. Damit reiht er sich in eine prestigeträchtige Liste ehemaliger Gewinner ein, die nun in der Motorrad-Weltmeisterschaft fahren, darunter Namen wie Pedro Acosta, Jose Antonio Rueda, Alvaro Carpe, Angel Piqueras und David Alonso. Uriarte hat auch in der diesjährigen FIM JuniorGP Maßstäbe gesetzt, indem er fünf Mal auf der obersten Stufe des Podiums stand.

«Ich bin sehr stolz darauf, Teil der Red-Bull-KTM-Ajo-Familie zu sein. Zunächst einmal möchte ich Aki, Niklas und allen Mitarbeitern von KTM und Red Bull dafür danken, dass sie mir diese Chance geben. Derzeit ist es das beste Team in der Startaufstellung, wie man an den erzielten Ergebnissen und der langjährigen Geschichte erkennen kann, und es war schon immer mein Traum, diesem Team beizutreten», freute sich Brian Uriarte. «Ich bin sehr glücklich, den Red Bull Rookies Cup gewonnen zu haben, und wir haben noch einige JuniorGP-Runden vor uns, die mir helfen werden, mich auf diese neue Etappe vorzubereiten. Ich möchte mich auch bei allen bedanken, die dazu beigetragen haben, insbesondere bei Emilio Alzamora, meiner Familie und meinen Sponsoren für all die Arbeit, die sie für mich leisten. Ich kann es kaum erwarten, zum ersten Mal auf das Motorrad zu steigen und das neue Team kennenzulernen!»

Niklas Ajo, Teammanager von Red Bull KTM Ajo: «Wir sind sehr glücklich, Brian für 2026 unter Vertrag genommen zu haben. Wir beobachten ihn schon seit vielen Jahren und er hat gezeigt, dass er einer der vielversprechendsten und talentiertesten Fahrer seiner Generation ist. Er hat sich im Red Bull MotoGP Rookies Cup durchgesetzt, 2024 um den Titel gekämpft und 2025 die Krone errungen. Wir sind sehr stolz darauf, ihn in unserem Projekt an Bord zu haben – ebenso stolz sind wir auf unser laufendes Programm mit Red Bull und KTM, das diese Möglichkeiten bietet –, und ich bin sicher, dass wir gemeinsam eine glänzende Zukunft vor uns haben. Außerdem freuen wir uns sehr, auch nächstes Jahr mit Alvaro weiterzumachen. Ich glaube, dass sie nächstes Jahr eines der stärksten Duos in der Moto3 sein werden.»

Rico Salmela wird 2026 als einziger finnischer Fahrer im MotoGP-Fahrerlager vertreten sein. Der 17-Jährige wird an der Seite des Argentiniers Valentin Perrone antreten. Salmela erzielte im Red Bull MotoGP Rookies Cup 2024 vier Podestplätze, bevor er sich 2025 auf die JuniorGP-Kategorie konzentrierte, wo er fünf Mal in Folge in den Top-3 landete. Der Australier Jacob Roulstone muss sich somit nach zwei Jahren bei KTM Tech3 einen neuen Job suchen.

«Ich bin sehr glücklich über diese Neuigkeit. Diese Saison war gut und hat sich ausgezahlt, denn ich wechsle zu einem der besten Teams im Fahrerlager – das ist wirklich toll!», meinte Rico Salmela. «Es gibt mir viel Selbstvertrauen zu wissen, dass Tech3 ein Team mit viel Erfahrung und auf höchstem Niveau ist. Mehr kann ich mir nicht wünschen. Ich werde im Winter mein Bestes geben, um mich optimal auf 2026 vorzubereiten. Vielen Dank an alle, die hinter mir stehen und mir helfen. Ein großes Dankeschön auch an KTM, Red Bull und Tech3, die mir die Chance in der Moto3 gegeben haben.»

Herve Poncharal, Teamchef von Red Bull KTM Tech3: «Wir sind stolz, die Verpflichtung von Rico Salmela bekannt zu geben. Ich habe ihn das ganze Jahr über genau beobachtet. Er ist ein talentierter Youngster, der in allen Rennen mit den Top-Fahrern mithält und bisher eine fantastische Saison in der JuniorGP fährt. Es ist der perfekte Zeitpunkt für ihn, in die Moto3 aufzusteigen, wo er zusammen mit Valentin ein junges, spannendes und ziemlich ungewöhnliches finnisch-argentinisches Duo bildet. Ich bin mir sicher, dass sie sich gegenseitig sehr helfen werden. Wir sind sehr glücklich, dass unsere enge Beziehung zu KTM und Red Bull uns weiterhin die perfekte Plattform bietet, um die besten Fahrer der nächsten Generation willkommen zu heißen.»