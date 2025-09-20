Nach Kopfverletzung: Matteo Bertelle vor Rückkehr

Gute Nachrichten rund um Matteo Bertelle: Der Langzeitverletzte aus der Moto3 (Team LevelUp-MTA) wird in Motegi sein Comeback feiern. Der Italiener fiel fast ein halbes Jahr mit Knochenbrüchen und Kopfverletzung aus.

Nach langer Verletzungszeit soll sich LevelUp-MTA-Pilot Matteo Bertelle in Japan endlich wieder der Moto3-WM anschließen können. Unsere Kollegen von Motosprint berichten, dass der Italiener nach langer Leidenszeit in Motegi (26. bis 28. September) wieder einsatzbereit ist.

Was war passiert? Am 8. April wurde bekannt: Bertelle verletzte sich beim Training, brach sich mehrere Knochen, hieß es. Ab dem vierten WM-Lauf in Katar fiel er aus, fuhr seitdem kein Rennen mehr.

Später kam heraus: Bertelle verletzte sich weitaus stärker als zunächst kommuniziert, lag lange im Krankenhaus und hatte sich auch Kopfverletzungen zugezogen, musste zwischenzeitlich in ein künstliches Koma versetzt werden. Die Genesung dauerte.

Beim GP in Spielberg war er als Gast an der Strecke, hatte zu diesem Zeitpunkt gerade seine Lizenz zurück, doch an Fahren war noch nicht zu denken. Zuvor im Juni hatte er auch die Superbike-WM besucht.

Nun nach fast einem halben Jahr Verletzungspause die Rückkehr. Bertelles Saisonauftakt im Frühjahr war sehr positiv verlaufen, er holte die ersten beiden Pole-Positions, kam auf seiner KTM bestens zurecht und sammelte in den ersten drei Läufen 40 Punkte, fuhr in Austin aufs Podium.

In seiner Abwesenheit war er von Marcos Uriarte ersetzt worden. Vor knapp einer Woche die erste positive Nachricht aus dem Hause Bertelle: die Vertragsverlängerung für 2026 (an der Seite von Uriarte). Und nun die Rückkehr in Motegi!