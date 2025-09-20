Wie Ai Ogura und Mentaltraining Taiyo Furusato halfen

Um sich gegen die furiosen Spanier behaupten zu können, suchte Moto3-Pilot Taiyo Furusato Rat bei seinem MotoGP-Kumpel Ai Ogura – und bei einem Mentalcoach und Neuropsychologen. Die Maßnahmen zeigten Wirkung.

Der junge Japaner Taiyo Furusato ist einer der wenigen Moto3-Fahrer, die sich in die harten Kämpfe am Ende des Rennens zwischen den spanischen Fahrern einmischen können. In diesen Endspurts gehören Berührungen von Verkleidung und Ellbogen zum Spiel dazu. Für spanischen Fahrer recht normale Situationen, da sie einerseits seit ihrer Kindheit daran gewöhnt sind und einander andererseits auswendig kennen. Für Furusato eine große Herausforderung.

Diese Momente, die am Ende über das Ergebnis entscheiden, können im Zweifelsfall alles zunichte machen, was ein Pilot im Laufe des Rennens erreicht hat. Furutsato suchte daher Rat bei Trackhouse-Aprilia-Pilot Ai Ogura. Ogura ist für junge japanische Fahrer ein Vorbild.

Ogura sagte Furusato, dass er den Eindruck habe, dass er in diesen Momenten höchster Anspannung den Fokus verliere. Oguras Rat an seinen Landsmann: «Wenn dich ein Fahrer überholt, bleib ruhig, werde nicht nervös, du wirst ihn in der nächsten Kurve wieder überholen.»

Furusato bat seinen Manager, der auch Andrea Dovizioso betreute, um Hilfe. Dieser stellte den Kontakt zum chilenischen Neuropsychologen Eugenio Lizarra her, der Dovizioso dabei half, seine Einstellung zu ändern, sodass er sich nicht mehr als Nebendarsteller fühlte, sondern drei Vizeweltmeistertitel in der MotoGP gewann.

Lizarra, der derzeit auf dem Golfplatz in den Vereinigten Staaten arbeitet, erklärte sich bereit, Furusato zu helfen, und teilte ihm seine Honorare mit. Da diese für ihn unerschwinglich waren, wandte sich Taiyo an Honda, die sich bereiterklärten, die Behandlung zu finanzieren...

Schaut man sich das Finale von Furusatos Rennen in Barcelona an, wo er Dritter wurde uns ich zwischen vier Spaniern bewährte (allerdings kurz vor Schluss eine Position an Rueda verlor), scheint die Methode angeschlagen zu haben: «Wenn jetzt das Rennen zu Ende geht, sehe ich alles klarer. Ich nehme wahr, was jeder einzelne macht, und weiß genau, was ich tun muss.»