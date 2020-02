Motocross

Jeremy van Horebeek: «Mein härtestes Rennen»

Das Team 'SR-Honda' wählte das berühmt-berüchtigte Strandrennen von Le Touquet zur Saisonvorbereitung. Jeremy van Horebeek belegte Rang 2, Valentin Guillod Platz 9. Für den Belgier war es der ultimative Härtetest.

Alle Grand-Prix-Piloten bereiten sich zur Zeit intensiv auf den Saisonstart am 1. März in Matterley Basin vor. SR-Honda-Pilot Jeremy van Horebeek stellte sich einer besonderen Herausforderung und startete letztes Wochenende beim legendären Strandrennen von Le Touquet. Mehr als 1000 Fahrer hatten sich zu dem Rennspektakel am Ärmelkanal angemeldet. Auch van Horebeeks neuer Teamkollege Valentin Guillod aus der Schweiz nahm teil. Van Horebeek belegte Rang 2 hinter Milko Potisek (Yamaha), Guillod sah die Zielflagge auf Rang 9.

Mit dabei war übrigens auch der Belgier Steve Ramon. Der Motocross-Weltmeister des Jahres 2007 bewies seine Fitness und belegte Platz 10.

Van Horebeek, der in seiner Karriere bereits viele Grand-Prix-Rennen in der Sandhölle von Lommel absolviert hat, erklärte auf dem Podium: «Das war das brutalste Rennen meiner gesamten Karriere. Es hat mir gezeigt, wie hart dieses Rennen wirklich ist.» Van Horebeek wollte dieses Jahr um den Sieg kämpfen, verausgabte sich bis zum letzten Meter und brach im Ziel total erschöpft zusammen.

«Ich habe mein selbst gesetztes Ziel heute zwar nicht ganz erreicht, aber ich habe alles gegeben. Mental und körperlich habe ich diesen Härtetest bestanden. Am Ende war es dann aber sehr, sehr eng. Bei der Renndistanz von 3 Stunden habe ich die Belastungsgrenze meines Körpers wohl ein Stück überschritten.»

Ergebnis Strandrennen von Le Touquet 2020:

1. Milko Potisek (FRA), Yamaha

2. Jeremy van Horebeek (BEL), Honda

3. Nathan Watson (GBR), KTM

...

9. Valentin Guillod (SUI), Honda

10. Steve Ramon (BEL), Yamaha