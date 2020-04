MSC Konstanz: Spendenaufruf nach Brandstiftung

Der MSC Konstanz wird derzeit vom Schicksal gebeutelt: Motocross-Strecke wegen Corona geschlossen, Pistengebäude nach Brandstiftung abgebrannt. Nun ist die Solidarität der Motorsportler nötig.

Zunächst wurde der Auftakt zur Motocross Saison 2020 durch die Corona-Epidemie vermiest, die clubeigene Trainingstrecke Frohnried (bei Dettenried) musste geschlossen beleiben. Diese Strecke, etwa 1,1 km lang, ist sonst von März bis November geöffnet. Die abendlichen Trainings am Mittwoch und Freitags waren Clubmitgliedern vorbehalten, am Samstag konnten auch Gastfahrer gegen eine Gebühr von 30 Euro trainieren. Dazu betrieb der MSC Konstanz eine Kinder- und Jugendstrecke.

Während man noch hoffte, diesen Trainingsbetrieb irgendwann im Sommer wieder aufnehmen zu können, kam in der Nacht des Ostermontags der nächste Schicksalsschlag: Die Container an der Strecke, verschönert mit einem in Fronarbeit erbauten Dach und einem gedeckten Unterstand, brannten ab.

Buchstäblich in Rauch aufgegangen sind durch diese Brandstiftung dabei nicht nur die zahlreichen Arbeitsstunden, die die engagierten Mitglieder und Freunde des MSC in das «Containerprojekt» gesteckt haben. Es entstand auch ein beträchtlicher finanzieller Schaden, die der Verein nicht ohne weiteres kompensieren kann.

Neben den Containern wurde die Bewässerungsanlage, die für die Inbetriebnahme der Strecke notwendig ist, in weiten Teilen zerstört und muss nun ersetzt werden. Nun appelliert der MSC Konstanz an die Solidarität der Motorsportler und ruft zu Spenden auf.