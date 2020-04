Everts über Herlings: «Seine Karriere wird nicht lang dauern»

Rekordweltmeister Stefan Everts kennt Jeffrey Herlings aus gemeinsamen Tagen im Red Bull KTM Werksteam sehr gut. Herlings hatte immer wieder erklärt, die Rekorde von Everts einstellen zu wollen, doch was mein Everts dazu

Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings gilt in der MXGP-WM als das Maß der Dinge. Es war allerdings interessant zu beobachten, dass 'The Bullet' ausgerechnet bei seinem Heimrennen und dazu noch im Sand von Valkenswaard den Sieg im ersten Lauf an Tim Gajser überlassen musste. Zuvor war ihm der Slowene schon im Qualifikationsrennen davongefahren, bevor er wegen eines Technikdefekts aufgeben musste.

Herlings hat schon in seinen MX2-Jahren den Rekord von Stefan Everts zu seinem Ziel erklärt. Der Belgier ist mit 10 WM Titeln und 101 Grand-Prix-Siegen der erfolgreichste Motocrossfahrer aller Zeiten.

Everts kennt Herlings sehr gut. Er betreute den Niederländer bei KTM im MX2-Werksteam. Herlings ist vom Siegen besessen. Von einem anderen Fahrer geschlagen zu werden galt für ihn als absolute Horrorvorstellung.

Wie es beim zweiten WM-Lauf in Valkenswaard den Anschein hatte, will sich 'The Bullet' von dieser Grundeinstellung in diesem Jahr verabschieden zu wollen.

«Seine Besessenheit, bei jedem Rennen um jeden Preis siegen zu wollen, hat er in der Vergangenheit mit zahlreichen Verletzungen bezahlt», erklärte Everts gegenüber Motorsport.nl. «Jetzt hat er aber erkannt, dass es darauf ankommt, nicht nur schnell, sondern auch konstant und zuverlässig zu sein. Ob er allerdings mit dieser Einstellung am Ende auch erfolgreich sein kann, ist die große Frage. Ich weiß, wie hart Herlings für seinen Erfolg arbeitet. Deshalb denke ich, dass er keine sehr lange Karriere haben wird.»

Everts bleibt als Rekordhalter auch Realist: «Rekorde sind schließlich dafür da, gebrochen zu werden. Mit 20 WM-Läufen im Jahr wird mein Rekord der Grand-Prix-Siege wohl früher fallen.»

Herlings hat 4 WM-Titel auf seinem Konto. 6 fehlen ihm noch, um auf Everts aufzuschließen. «Es wäre natürlich schade, wenn ich den Rekord verlieren würde», ist sich Everts bewusst.

«Seine Grundeinstellung zu verändern ist nicht leicht», gibt Everts weiterhin zu bedenken. «Mentale Stärke zu haben, ist ein wichtiger Faktor im Leistungssport.»

Everts, der erfolgreichste Motocrosser aller Zeiten, musste in seinem Leben auch herbe Niederlagen hinnehmen. Noch immer leidet er an den Nachwirkungen seiner Malaria-Infektion, die ihm bereits mehrere Zehen gekostet hat. Auch die Übernahme des Suzuki-Werksteams war am Ende nicht von Erfolg gekrönt.

«Nach der Suzuki-Story habe ich mir vorgenommen, mit keinem weiteren Fahrer mehr zu arbeiten, außer mit Liam.»

Liam Everts hat derzeit die Führung in der EMX-125 übernommen. 'Show Must Go On!'