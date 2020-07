Kaplice: Jasikonis und Geerts siegen

Max Nagl konnte in Kaplice das 'redplate' des Tabellenführers verteidigen

Die beiden Werksfahrer Arminas Jasikonis (Husqvarna/MX1) und Jago Geerts (Yamaha/MX2) gewannen den zweiten Lauf der offenen tschechischen Meisterschaften in Kaplice. Max Nagl (KTM) ist weiter Tabellenführer.

2. Lauf der erneut hochkarätig besetzten offenen tschechischen Motocrossmeisterschaften in Kaplice: Husqvarna-Werksfahrer Arminas Jasikonis dominierte den ersten MX1-Lauf mit einem Start-Ziel-Sieg. Der in der Gesamtwertung führende Max Nagl (KTM) hatte in Moto 1 keinen guten Start, musste sich erst aus dem Mittelfeld vorarbeiten und beendete das Rennen auf Rang 2 vor dem Österreicher Pascal Rauchenecker (KTM).

Der Start zum zweiten Lauf verlief perfekt für Nagl. Er gewann den 'holeshot' und führte zunächst vor Pascal Rauchenecker (KTM). Nach 12 Runden Führungsarbeit wurde er von Arminas Jasikonis abgefangen, der somit auch den Tagessieg holte.

Nagl führt die tschechischen Meisterschaften nach 3 von 12 Läufen weiterhin an.

MX2: Jago Geerts dreht den Spieß um

Das Rennen in der MX2-Klasse war wie beim ersten Rennen in Dalečín vom Zweikampf zwischen WM-Leader Tom Vialle und Jago Geerts geprägt. Diesmal jedoch hatte der Belgier die Nase vorn. Vialle gewann den Start zum ersten Lauf, doch nach der hälfte des Rennens übernahm Geerts die Führung bis ins Ziel. Im zweiten Lauf legte Geerts einen Start-Ziel-Sieg hin und gewann damit die Tageswertung. Max Nagls slowakischer Schützling Richard Šikyňa (KTM) überraschte mit einer bärenstarken Leistung und stand in Kaplice auf dem 3. Podiumsrang - vor dem österreichischen KTM-Werksfahrer René Hofer, der mit den Plätzen 5 und 4 enttäuschte.

Liam Everts (KTM) beendete die Wertungsläufe auf den Rängen 9 und 12. Das GasGas-Werksteam mit Simon Längenfelder stand in Kaplice nicht am Start.

Gesamtergebnis Kaplice MX1:

1. Arminas Jasikonis (LTU), Husqvarna, 1-1

2. Max Nagl (GER), KTM, 2-2

3. Pascal Rauchenecker (AUT), KTM, 3-3

4. Václav Kovář (CZ), KTM, 4-4

Meisterschaftsstand nach 3 von 12 Läufen:

1. Max Nagl, 69

2. Pascal Rauchenecker, 62

3. Václav Kovář, 56

4. Arminas Jasikonis, 50

Gesamtergebnis Kaplice MX2:

1. Jago Geerts (BEL), Yamaha, 1-1

2. Tom Vialle (FRA), KTM, 2-2

3. Richard Šikyňa (SVK), KTM, 4-3

4. René Hofer (AUT), 5-4