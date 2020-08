Max Nagl (KTM) in Loket live erleben

Am kommenden Wochenende haben die Motocross-Fans in Loket eine der wenigen Möglichkeiten, Max Nagl live auf der Rennstrecke zu sehen. Nagl reist als Meisterschaftsführender an.

Auf der berühmten WM-Strecke in Loket, unweit der Grenze zu Deutschland, findet am kommenden Sonntag (9. August) der 4. von insgesamt 8 Wertungsläufen der internationalen tschechischen Meisterschaften statt.

Max Nagl (KTM) wird mit dem 'redplate' des Meisterschaftsführenden am Startgatter stehen und freut sich auf die deutschen Fans, die in Loket eine der wenigen Möglichkeiten des Jahres haben werden, den beliebten deutschen Motocross-Star auf der Rennstrecke zu erleben.

Nagl hatte für diese Saison seinen Einsatz bei den ADAC MX Masters geplant. Wegen der Covid-19-Pandemie wird es in diesem Jahr aber nur zwei Rennen der ADAC MX Masters geben, in Grevenbroich am 20. September und am 4. Oktober in Tensfeld. Bei diesen Rennen, die in jeweils 3 Wertungsläufen ausgetragen werden, sind jedoch keine Zuschauer an der Strecke zugelassen.

In Loket sind Zuschauer zugelassen. Hier wird wieder das bewährte Sektoren-Konzept angewendet. Die Zuschauer erhalten am Einlass ein farbiges Bändchen, das ihnen den Zugang zum entsprechenden Streckensektor ermöglicht. Die Zahl der Bändchen und somit die Zahl der Zuschauer pro Sektor ist limitiert, so dass die Abstandsregeln zur Infektionsvermeidung eingehalten werden können.

Loket befindet sich in unmittelbarer Nähe des Kurortes Karlovy Vary (Karlsbad), das mit seinen zahlreichen Hotels, Kuranlagen und Casinos auch gerne als das 'St. Moritz Böhmens' bezeichnet wird. Sowohl aus Richtung Sachsen (Chemnitz) als auch aus Oberfranken (Marktredwitz) ist Loket sehr schnell und einfach zu erreichen.

Die Hartbodenstrecke hat mit ihren zahlreichen Auf- und Abfahrten typisch tschechischen oldschool-Charakter und ist zugleich sehr attraktiv für Zuschauer, da weite Teile der Strecke gut einsehbar sind.