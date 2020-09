Max Nagl (KTM) ist vorzeitig tschechischer Meister

Mit einem Doppelsieg beim 6. Lauf der tschechischen Meisterschaften in Opatov sicherte sich Max Nagl (KTM) den Titel der internationalen tschechischen Meisterschaften.

6. und vorletzter Lauf der offenen tschechischen Meisterschaften in Opatov: Mit einem Doppelsieg sicherte sich Max Nagl (KTM) vorzeitig den Meisterschaftstitel der offenen tschechischen Meisterschaften in Opatov. Damit hat Nagl nun die Möglichkeit, beim 2. Rennen der ADAC MX Masters in Tensfeld zu starten. «Ich werde versuchen, den Titel schon in Opatov vorzeitig zu gewinnen, um in Tensfeld starten zu können», erklärte Nagl vor dem Rennen.

Dieser Plan ging auf. Die deutschen Fans können sich auf den Einsatz von Max Nagl in Tensfeld freuen.

Der Oberbayer gewann die Tageswertung von Opatov vor Filip Neugebauer (KTM) und Martin Krč (KTM). Vaclav Kovář, der zweite der Gesamtwertung, schaffte es diesmal nicht aufs Podium. Kovář muss noch um seinen zweiten Platz zittern, denn Martin Krč hat nur 7 Punkte Rückstand.

Ergebnis 6. Lauf zur tschechischen Meisterschaft:



1. Max Nagl (GER), KTM, 1-1

2. Filip Neugebauer (CZE), KTM, 3-2

3. Martin Krč (CZE), KTM, 2-3

4. Vaclav Kovář (CZE), KTM, 6-4

Stand Tschechische Meisterschaften nach 6 von 7 Rennen:



1. Max Nagl, 266, vorzeitig Meister

2. Vaclav Kovář, 207, (-59)

3. Martin Krč, 200, (-66)