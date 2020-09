Drama in Faenza: Liam Everts (KTM) verletzt!

​ Der Führende der Europameisterschaft EMX125, Liam Everts, brach sich in Faenza die Speiche des rechten Arms und kugelte sich das Handgelenk aus.

Liam Everts war als Europameisterschaftsführender nach Faenza (Italien) gekommen. Der Sohn des zehnfachen Weltmeisters Stefan Everts erreichte im Zeittraining der EMX125 Rang 5. Seine Rundenzeit war eine Sekunde langsamer als die der Spitze. Der Franzose Quentin Marc Prugnieres (KTM) startete von der Pole-Position in die beiden Wertungsläufe des heutigen Tages.

Nach mäßigem Start im ersten Lauf fuhr 'Liamski' von Platz 10 bis auf Rang 5 nach vorne. Nach dem Start zum zweiten Lauf lag er auf Rang 7, doch der Belgier stürzte in Runde 8 und musste das Rennen offensichtlich verletzt aufgeben.

«Beim Absprung ist mir das Motorrad festgegangen. Ich hatte keine andere Wahl als während der Flugphase vom Motorrad abzuspringen», erklärte Everts. Schon unmittelbar nach dem Crash wurde klar, dass sich Everts am Handgelenk verletzt hatte. Erste Untersuchungen ergaben einen Bruch der Speiche sowie eine ausgekugelte rechte Hand. Trotz seines Ausfalls im zweiten Lauf liegt Everts in der EMX125 weiterhin an der Spitze. Dennoch muss Everts seine Titelhoffnungen für dieses Jahr begraben, denn bereits am kommenden Dienstag (8. September) und am Samstag, dem 12. September geht es in Faenza mit den Läufen 3 und 4 in der EMX125 weiter.