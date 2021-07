Max Nagl (Husqvarna) dominiert auch in Tschechien

Mit einem makellosen Doppelsieg gewann Max Nagl (Husqvarna) den zweiten Lauf der offenen tschechischen Meisterschaften in Jinin vor dem Venezolaner Lorenzo Locurcio und dem Spanier José Butron (beide KTM).

In diesem Jahr wird Max Nagl (Husqvarna) wegen einiger Terminüberschneidungen mit den ADAC MX Masters nur an ausgewählten Rennen der offenen tschechischen Meisterschaften teilnehmen. Am letzten Wochenende fand in Jinin der zweite von 8 Läufen statt. Mit dabei war u.a. der für das tschechische Gunnex-KTM-Team startende MXGP-WM-Pilot Lorenzo Locurcio aus Venezuela. Locurcio rangiert in der WM-Tabelle derzeit auf Platz 26. Auch der frühere spanische WM-Protagonist José Butron war in Jinin am Start.

Butron brannte am Vormittag die schnellste Qualifikationsrunde in den Boden, doch Max Nagl nutzte seine Starterqualitäten und setzte sich an die Spitze des Feldes. Nagl kontrollierte das Rennen und gewann mit 7 Sekunden Vorsprung vor Butron und Locurcio.

Auch im zweiten Lauf legte Nagl einen souveränen Start-Ziel-Sieg hin. Das Spitzentrio Nagl, Locurcio und Butron fuhr erneut in einer eigenen Liga und distanzierte den Rest des Feldes klar. Rang 2 von Locurcio im zweiten Lauf war der Tiebreaker für die Tageswertung.

In der Gesamtwertung der tschechischen Meisterschaft führt José Butron. Nagl, der den Saisonauftakt in Pacov verpasst hatte, rangiert in der Tabelle auf Rang 7.

Ergebnis tschechische Meisterschaften Jinin:



1. Max Nagl (D), Husqvarna, 1-1

2. Lorenzo Locurcio (VEN), KTM, 3-2

3. José Butron (E), KTM, 2-3