Ken de Dycker startet in Oss auf Kawasaki

Der 37-jährige Grand-Prix-Sieger Ken de Dycker wird am kommenden Wochenende im niederländischen Oss in der Europameisterschaftsklasse EMX Open an den Start gehen und rückt auf Kawasaki aus.

Nach dem Ende der Saison 2017 verabschiedete sich Ken de Dycker aus dem Grand-Prix-Zirkus. Aber am kommenden Wochenende wird der frühere Grand-Prix-Sieger in Oss wieder am Start stehen. Der inzwischen 37-jährige zweifache Familienvater startet in der Klasse EMX Open!

Serienvermarkter 'Infront Moto Racing' etablierte die Klasse EMX Open erstmals im letzten Jahr. Nach dem Ende seiner WM-Karriere im Jahre 2017 blieb de Dycker dem Motocrosssport weiterhin verbunden, trainierte weiter und fuhr einige Rennen.

«Mir macht das Fahren nach wie vor Spaß. Deshalb fahre ich nach Oss und freue mich darauf, im Fahrerlager alte Freunde und Bekannte wiederzusehen», erklärte der bullige Belgier. «Ich bin in diesem Jahr erst fünfmal gefahren und am letzten Wochenende hatte ich in Frankreich mein erstes Rennen seit über einem Jahr. Ich habe also keinerlei Erwartungen. Ich will einfach nur Spaß haben und hoffentlich nicht zu viel 'armpump' bekommen.»

In Oss wird de Dycker auf einer Kawasaki ausrücken. Für den Lommel-Grand-Prix in Belgien hat er sich eine weitere Überraschung ausgedacht: «Ich würde gerne in Lommel in der EMX-2T-Klasse antreten, wenn ich bis dahin noch einen Zweitakter auftreiben kann.»

In der EMX Open treten übrigens mit Micha-Boy de Waal (NL/Husqvarna) und Artem Guryev (RUS/Husqvarna) weitere frühere Grand-Prix-Protagonisten an.