Loket: Doppelsieg für Maximilian Spies (Fantic)

Mit einem Doppelsieg übernahm der deutsche Fantic-Werksfahrer Maximilian Spies die Führung in der EMX2t-Zweitakt-Europameisterschaft vor Brad Anderson (KTM) und Federico Tuani (Fantic).

«Das war Wahnsinn, hier vor den Fans zu gewinnen», erklärte der deutsche Fantic-Werksfahrer Maximilian Spies nach seinem Doppelsieg beim Auftakt der EMX2t-Zweitakt-Europameisterschaftsklasse in Loket. Es gab sogar eine richtige deutsche Fankurve, die Spies Runde um Runde einen Extra-Motivationsschub gab.

Maximilian Spies markierte am Vormittag bereits die schnellste Trainingsrunde und startete von der Pole-Position in die Wertungsläufe. Im ersten Lauf hatte der Brandenburger keinen optimalen Start und musste sich erst gegen den Tschechen Jonas Nedved (KTM) durchsetzen, bevor er in Runde 7 den Briten Brad Anderson (KTM) von der Spitze verdrängte. Federico Tuani (Fantic) stürzte in der ersten Runde und musste danach eine Aufholjagd starten, die ihm am Ende Platz 4 einbrachte.

Der Start zum zweiten Lauf gelang Spies besser. Er gewann mit einem Start-Ziel-Sieg vor seinem Fantic-Teamkollegen Federico Tuani und Brad Anderson.

Die EMX2t Europameisterschaft wird insgesamt in 3 Läufen ausgetragen. Das nächste Rennen findet bereits kommende Woche in Lommel statt, das Finale in der Türkei. Einziger kleiner Wermutstropfen: In Loket standen insgesamt nur 16 Piloten am Startgatter.

Ergebnis EMX2t Loket:



1. Maximilian Spies (D), Fantic, 1-1

2. Brad Anderson (GB), KTM, 2-3

3. Federico Tuani (I), Fantic, 4-2

EMX2t-Tabelle nach Lauf 1 von 3:



1. Maximilian Spies (D), Fantic, 50

2. Brad Anderson (GB), KTM, 42, (-8)

3. Federico Tuani (I), Fantic, 40, (-10)

Highlights der EMX2t: